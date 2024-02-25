«Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм» – наблюдатель от МПА СНГ

Сейчас с уверенностью можно сказать: выборы депутатов прошли в Беларуси в штатном режиме и в полном соответствии со всеми законодательными нормами. Международные наблюдатели высоко оценили электоральную «премьеру» – проведение единого дня голосования в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никаких грубых нарушений – ни в ходе досрочного голосования, ни в основной день – зафиксировано не было. Это отметили как в ЦИК, так и независимые эксперты из Франции, Италии, Швейцарии, Германии и других европейских государств. Кроме того, международные наблюдатели подчеркивают активность граждан. От молодежи до людей преклонного возраста: избиратели со всей ответственностью подошли к участию в общественно-политической жизни страны. А это своеобразный показатель демократичности.

Независимый наблюдатель из Италии: политическая модель Беларуси – хороший пример для Запада. Подробности.

Самую многочисленную группу международных наблюдателей представили эксперты Миссии СНГ. Их было аккредитовано 248. При этом около полусотни – долгосрочные. Они следили за электоральной кампанией на протяжении месяца. Эксперты отмечают профессионализм комиссий, высокую правовую грамотность избирателей и соответствие выборного процесса внутренним и международным нормам.