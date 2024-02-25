«Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм» – наблюдатель от МПА СНГ
Сейчас с уверенностью можно сказать: выборы депутатов прошли в Беларуси в штатном режиме и в полном соответствии со всеми законодательными нормами. Международные наблюдатели высоко оценили электоральную «премьеру» – проведение единого дня голосования в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси.
Никаких грубых нарушений – ни в ходе досрочного голосования, ни в основной день – зафиксировано не было. Это отметили как в ЦИК, так и независимые эксперты из Франции, Италии, Швейцарии, Германии и других европейских государств. Кроме того, международные наблюдатели подчеркивают активность граждан. От молодежи до людей преклонного возраста: избиратели со всей ответственностью подошли к участию в общественно-политической жизни страны. А это своеобразный показатель демократичности.
Независимый наблюдатель из Италии: политическая модель Беларуси – хороший пример для Запада. Подробности.
Самую многочисленную группу международных наблюдателей представили эксперты Миссии СНГ. Их было аккредитовано 248. При этом около полусотни – долгосрочные. Они следили за электоральной кампанией на протяжении месяца. Эксперты отмечают профессионализм комиссий, высокую правовую грамотность избирателей и соответствие выборного процесса внутренним и международным нормам.
Алексей Айдин, международный наблюдатель от СНГ:
Могу отметить высокий уровень подготовки и готовности избирательных участков. Высокий профессионализм председателей, членов избирательных комиссий и участковых в целом. Очень приятно то, что люди идут с удовольствием исполнять свой гражданский долг.
Абдухалил Гафурзода, международный наблюдатель от МПА СНГ:
Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм и стандартов. На основных принципах демократии. Условия были на очень высоком уровне, и граждане Республики Беларусь в возрасте тоже очень активно участвовали. Мы наблюдали их активное участие в выборах. А также молодежь.
Всего на выборы были аккредитованы около 300 международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ, ШОС, Европейского союза и представители центральных избирательных органов различных стран. Окончательную оценку проведению единого для голосования они дадут завтра, 26 февраля, в ходе пресс-конференции.
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