Прямой эфир

«Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм» – наблюдатель от МПА СНГ

25 февраля 2024 21:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сейчас с уверенностью можно сказать: выборы депутатов прошли в Беларуси в штатном режиме и в полном соответствии со всеми законодательными нормами. Международные наблюдатели высоко оценили электоральную «премьеру» – проведение единого дня голосования в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси.

«Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм» – наблюдатель от МПА СНГ-1

Никаких грубых нарушений – ни в ходе досрочного голосования, ни в основной день – зафиксировано не было. Это отметили как в ЦИК, так и независимые эксперты из Франции, Италии, Швейцарии, Германии и других европейских государств. Кроме того, международные наблюдатели подчеркивают активность граждан. От молодежи до людей преклонного возраста: избиратели со всей ответственностью подошли к участию в общественно-политической жизни страны. А это своеобразный показатель демократичности.

Независимый наблюдатель из Италии: политическая модель Беларуси – хороший пример для Запада. Подробности.

Самую многочисленную группу международных наблюдателей представили эксперты Миссии СНГ. Их было аккредитовано 248. При этом около полусотни – долгосрочные. Они следили за электоральной кампанией на протяжении месяца. Эксперты отмечают профессионализм комиссий, высокую правовую грамотность избирателей и соответствие выборного процесса внутренним и международным нормам.

«Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм» – наблюдатель от МПА СНГ-4

Алексей Айдин, международный наблюдатель от СНГ:
Могу отметить высокий уровень подготовки и готовности избирательных участков. Высокий профессионализм председателей, членов избирательных комиссий и участковых в целом. Очень приятно то, что люди идут с удовольствием исполнять свой гражданский долг.

«Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм» – наблюдатель от МПА СНГ-7

Абдухалил Гафурзода, международный наблюдатель от МПА СНГ:
Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм и стандартов. На основных принципах демократии. Условия были на очень высоком уровне, и граждане Республики Беларусь в возрасте тоже очень активно участвовали. Мы наблюдали их активное участие в выборах. А также молодежь.

«Выборы идут в рамках внутреннего законодательства и международных норм» – наблюдатель от МПА СНГ-10

Всего на выборы были аккредитованы около 300 международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ, ШОС, Европейского союза и представители центральных избирательных органов различных стран. Окончательную оценку проведению единого для голосования они дадут завтра, 26 февраля, в ходе пресс-конференции.

Читайте также:

Окончательные результаты выборов в депутаты огласят 1 марта

Карпенко: формат единого дня голосования оптимален с точки зрения сокращения электорального цикла

Задать вопрос в чат-бот и узнать о ходе выборов – рассказываем, как работает Центр общественного наблюдения

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Гигин: лицом нового миропорядка среди лидеров стран является Александр Лукашенко
25 февраля 2024 21:01

Вадим Гигин: лицом нового миропорядка среди лидеров стран является Александр Лукашенко

Гигин: мы действуем в интересах всего мира! Даже тех людей, которые могут этого не понимать
25 февраля 2024 20:59

Гигин: мы действуем в интересах всего мира! Даже тех людей, которые могут этого не понимать

«На выборы, как на праздник!» Наблюдатель по линии СНГ оценил единый день голосования
25 февраля 2024 20:52

«На выборы, как на праздник!» Наблюдатель по линии СНГ оценил единый день голосования