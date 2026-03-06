Дзиодзина: атмосфера женского праздника – это результат качественной и планомерной работы правительства

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Вопрос самореализации занимает самую верхнюю позицию в пирамиде потребностей. Обычно он появляется в том случае, когда все остальные базовые желания либо удовлетворяются полностью, либо удовлетворены в большей степени. На первом месте для адекватных и зрелых людей стоит, как правило, выживание. В данном случае мы не говорим о каком-то контексте военных действий, речь идет про естественную необходимость обеспечить себя всем тем, что необходимо для жизни: еда, сон, жилье и здоровье.

Но для того, чтобы человек был в состоянии позаботиться об этой основополагающей базе, нужны условия. Ведь несмотря на способность о себе позаботиться, государство дает возможности заработать, купить, заплатить за жилье, сделать что-либо для здоровья и получить медпомощь. Это уже вопрос экономики и жизнеспособности политической модели страны.

И то, что сегодня мы размышляем о саморазвитии белорусской женщины, говорит об относительно успешно выбранном направлении для развития. К примеру, едва ли в воюющих странах мы можем наблюдать философские размышления о том, стать женщине матерью или выбрать карьеру, а также есть ли возможности совместить профессиональный рост и материнство. Основные задачи в военных условиях – выжить и уберечь жизнь своим самым близким.