Дзиодзина: атмосфера женского праздника – это результат качественной и планомерной работы правительства

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Вопрос самореализации занимает самую верхнюю позицию в пирамиде потребностей. Обычно он появляется в том случае, когда все остальные базовые желания либо удовлетворяются полностью, либо удовлетворены в большей степени. На первом месте для адекватных и зрелых людей стоит, как правило, выживание. В данном случае мы не говорим о каком-то контексте военных действий, речь идет про естественную необходимость обеспечить себя всем тем, что необходимо для жизни: еда, сон, жилье и здоровье.
Но для того, чтобы человек был в состоянии позаботиться об этой основополагающей базе, нужны условия. Ведь несмотря на способность о себе позаботиться, государство дает возможности заработать, купить, заплатить за жилье, сделать что-либо для здоровья и получить медпомощь. Это уже вопрос экономики и жизнеспособности политической модели страны.
И то, что сегодня мы размышляем о саморазвитии белорусской женщины, говорит об относительно успешно выбранном направлении для развития. К примеру, едва ли в воюющих странах мы можем наблюдать философские размышления о том, стать женщине матерью или выбрать карьеру, а также есть ли возможности совместить профессиональный рост и материнство. Основные задачи в военных условиях – выжить и уберечь жизнь своим самым близким.
Алена Дзиодзина:
Вопрос внутренней безопасности – одна из основных задач государства, выбирая такие стратегии управления, чтобы не воевать ни сейчас, ни в дальнейшем. Разумеется, ни одна страна не застрахована от военных вторжений и провокаций. Но это не отменяется необходимость заботиться о безопасности граждан.
Беларусь не воюет. Не обострен вопрос выживания как для мужчин, так и женщин. В преддверии женского праздника мы говорим о гендерном равенстве и всестороннем развитии белорусской женщины.
Президент традиционно собирает во Дворце Независимости и представительниц трудовых профессий, и профильных специалисток, и матерей, хранительниц домашних традиций, чьих-то жен. И тут важно понимать, что те внутренние процессы, что мы наблюдаем, и атмосфера женского праздника, – это не опция по умолчанию. Это результат качественной и планомерной работы правительства. И такие условия важно ценить, дабы не пришлось выживать, как соседям-украинцам, например.
Психолог: нападающая сторона часто проверяет на прочность, не проявляя агрессию в полную мощь. Подробности здесь.