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Радость и ответственность – о Годе белорусской женщины поговорили с писателем Алесей Кузнецовой

06 марта 2026 11:56
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8 Марта – это не только день цветов и подарков, хотя не без этого. Это еще одна возможность сказать всем женщинам на Земле большое спасибо за то, что они наполняют этот мир жизнью, теплом и смыслом. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

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Михаил Свито, ведущий:
Почему именно 2026 год объявлен Годом белорусской женщины? Не показалось ли это дополнительной ответственностью? Не только радостью, привилегией, но ответственностью? Как вы считаете?

Радость и ответственность – о Годе белорусской женщины поговорили с писателем Алесей Кузнецовой-2

Алеся Кузнецова, продюсер, писатель:
Любое внимание – это всегда радость и подарок, но одновременно всегда ответственность. Но белорусские женщины, мне кажется, ответственны сами по себе изначально. Мы долго думали над кодом белорусской женщины, какая она. Она мудрая, терпеливая, очень душевная. В то же время она сильная, умеет постоять за близких, за себя. Она вкладывает первые смыслы маленьким будущим гражданам нашей страны. Кто деткам вкладывает первые смыслы? Конечно, женщина.

Подробности в видео.

# Алеся Кузнецова # Михаил Свито # Год белорусской женщины # Женщины Беларуси

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