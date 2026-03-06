Радость и ответственность – о Годе белорусской женщины поговорили с писателем Алесей Кузнецовой

8 Марта – это не только день цветов и подарков, хотя не без этого. Это еще одна возможность сказать всем женщинам на Земле большое спасибо за то, что они наполняют этот мир жизнью, теплом и смыслом. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ.

Михаил Свито, ведущий:

Почему именно 2026 год объявлен Годом белорусской женщины? Не показалось ли это дополнительной ответственностью? Не только радостью, привилегией, но ответственностью? Как вы считаете?