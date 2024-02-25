Задать вопрос в чат-бот и узнать о ходе выборов – рассказываем, как работает Центр общественного наблюдения

Нон-стоп о ходе единого дня голосования информация поступает в Центр общественного наблюдения за выборами. Напомним, это инициатива ведущих общественных объединений и партий страны. Во всех регионах наблюдатели посещают избирательные участки и направляют информацию в штаб в режиме онлайн. Он расположился в Федерации профсоюзов, где сейчас работает наша съемочная группа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Единый день голосования проходит штатно, но отличительная особенность – белорусы подходят к процессу голосования очень ответственно. Здесь, утверждают, эксперты как национальные, так и международные. Шестой день работает центр, здесь попытались обеспечить максимальный информационный охват, чтобы видеть, как проходит голосование во всех областях. Операторы постоянно поддерживают связь с региональными координаторами.

Наблюдение в режиме нон-стоп обеспечивают более 22 тысяч национальных экспертов – это представители ведущих общественных объединений и партий страны. С самого открытия они посещают участки и ежечасно выходят на прямую связь с центром. Подробности узнали у Вадима Николаевича Грачева, заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

От граждан, и это приятно, поступают предложения по организации избирательного процесса. Так, есть мнение от одного гражданина, что физическое размещение участка не совсем правильное, можно разместить его в более удобном помещении и месте. Также есть предложения от наших избирателей о том, что информация о кандидатах в депутаты, которая размещается на участках, должна быть представлена в несколько другом виде, должно быть другое наполнение информации. Национальные наблюдатели продолжают работу, и мы будем оперативно информировать общество о ходе голосования. С работой центра ознакомились международные независимые эксперты, представители Швейцарии. Они поделились с нами своим мнением об организации работы центра и в целом о ходе избирательной кампании.

Вильгельм Висс, независимый международный наблюдатель (Швейцария):

Побывав на разных избирательных участках, я могу сказать, что все проходит достаточно хорошо. Люди идут туда мотивированными. Если они что-то не понимают, им все объясняют. Поэтому я достаточно впечатлен всей избирательной системой в Беларуси. Работает горячая линия. Всего за это время поступило больше 300 обращений. В топе звонки с вопросами о месте нахождения участка, есть ли волонтеры, в случае если понадобится помощь, о голосовании на дому. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Сейчас узнаем, как работают операторы центра.