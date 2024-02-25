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Вадим Гигин: лицом нового миропорядка среди лидеров стран является Александр Лукашенко

25 февраля 2024 21:01
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. О мире, о нас, о народовластии, о людях!  В гостях директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас белорусская история на подъеме, как русская, так и белорусская. Вы стремитесь, идете в эпицентр власти, ее законодательную ветвь, вы познали белорусскую историю? Она сейчас на подъеме? На каком историческом этапе мы сейчас живем?

Вадим Гигин: лицом нового миропорядка среди лидеров стран является Александр Лукашенко-1

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Сейчас идет атака на старый миропорядок, и мы являемся лидерами. И лицом нового формирующегося миропорядка среди руководителей, политических деятелей таких крупных стран, как Китай, Россия, Турция и многих других, является наш Александр Григорьевич. И ценность его, его фигуры, его взглядов, кроме того, что это наш лидер, – то, что он стал это говорить и предсказывать тогда, когда другие молчали.

Мы говорили о беглых, типа их аналитиках. Они так рассуждают, как будто мы 30 лет шли навстречу Западу и вдруг куда-то в другую сторону развернулись. Вы что, серьезно? А вы что, забыли, о чем говорил Александр Лукашенко в 90-е годы? Знаменитое его выступление в Государственной думе. А вы забыли, о чем говорил Александр Лукашенко в 99-м году в Белграде? О чем говорил Александр Лукашенко на юбилейной сессии ООН в 2005 году? Что он говорил о «Движении неприсоединения»? В этом подлинный Александр Лукашенко? И он говорил это тогда, когда в Москве, Пекине и многих других столицах пытались еще с Западом договориться.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин

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