«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси

О том, что белорусы небезразличны к судьбе своей страны, сегодня говорят международные наблюдатели, представляющие страны Евросоюза. За проведением единого дня голосования следят независимые эксперты из Франции, Италии, Швейцарии, Германии и других европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, представители Болгарии посетили уже несколько избирательных участков в Минске. Каких-либо нарушений они не выявили. Их предварительная оценка – выборы проходят открыто, в рамках действующего законодательства.

Даниэл Петров, независимый международный наблюдатель (Болгария):

То, что мы видели на участках, противоречит информации, которую мы увидели изначально, которая распространяется о выборах в Беларуси. На этот момент оцениваю уровень избирательного процесса, избирательную активность очень высоко.

Мартин Райков, независимый международный наблюдатель (Болгария):

10 лет занимаюсь избирательным процессом, 15 лет участвую как международный наблюдатель. Был членом Центральной избирательной комиссии Болгарии. С моей точки зрения, избирательный процесс проходит очень удачно. Считаю, что вы проводите выборы по всем международным стандартам. Спокойный ход голосования отмечают наблюдатели из Сербии. Избиратели приходят голосовать с хорошим настроением. По их мнению, электоральная кампания в Беларуси проходит мирно, спокойно.

Драгомир Карич, независимый международный наблюдатель (Сербия):

Вижу, что народ приходит с улыбкой. Это говорит о высочайшей культуре белорусских людей, которые даже с детьми приходят голосовать. Такого в Сербии нет.