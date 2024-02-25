«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси
О том, что белорусы небезразличны к судьбе своей страны, сегодня говорят международные наблюдатели, представляющие страны Евросоюза. За проведением единого дня голосования следят независимые эксперты из Франции, Италии, Швейцарии, Германии и других европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, представители Болгарии посетили уже несколько избирательных участков в Минске. Каких-либо нарушений они не выявили. Их предварительная оценка – выборы проходят открыто, в рамках действующего законодательства.
Даниэл Петров, независимый международный наблюдатель (Болгария):
То, что мы видели на участках, противоречит информации, которую мы увидели изначально, которая распространяется о выборах в Беларуси. На этот момент оцениваю уровень избирательного процесса, избирательную активность очень высоко.
Мартин Райков, независимый международный наблюдатель (Болгария):
10 лет занимаюсь избирательным процессом, 15 лет участвую как международный наблюдатель. Был членом Центральной избирательной комиссии Болгарии. С моей точки зрения, избирательный процесс проходит очень удачно. Считаю, что вы проводите выборы по всем международным стандартам.
Спокойный ход голосования отмечают наблюдатели из Сербии. Избиратели приходят голосовать с хорошим настроением. По их мнению, электоральная кампания в Беларуси проходит мирно, спокойно.
Драгомир Карич, независимый международный наблюдатель (Сербия):
Вижу, что народ приходит с улыбкой. Это говорит о высочайшей культуре белорусских людей, которые даже с детьми приходят голосовать. Такого в Сербии нет.
Зоран Вулович, независимый международный наблюдатель (Сербия):
Комиссия работает хорошо, проходит все нормально, люди голосуют. Думаю, что новые люди, которые будут в парламенте, будут сохранять свою страну, прекрасную Беларусь.
Всего на выборы аккредитовано около 300 международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ, ШОС, Европейского союза и представители центральных избирательных органов различных стран. Их работа продолжится до завершения финального этапа единого дня голосования – подсчета голосов.