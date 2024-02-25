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«На выборы, как на праздник!» Наблюдатель по линии СНГ оценил единый день голосования

25 февраля 2024 20:52
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Первый в истории Беларуси единый день голосования завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько часов участки по всей стране закрыты. Но на этом работа членов избирательных комиссий не закончена.

«На выборы, как на праздник!» Наблюдатель по линии СНГ оценил единый день голосования-1

Они приступили, пожалуй, к самому ответственному этапу электоральной кампании – подсчету голосов. Продолжают работу и наблюдатели, в том числе международные. Сегодня эксперты посетили сотни избирательных участков по всей стране. Теперь тщательно следят за процессом обработки бюллетеней и озвучивают свои оценки всему процессу.

«На выборы, как на праздник!» Наблюдатель по линии СНГ оценил единый день голосования-4

Нарек Тиратурян, второй секретарь посольства Армении, международный наблюдатель по линии СНГ:
Вчера и сегодня довольно высокая явка для избирателей, что свидетельствует о высоком уровне и гражданского сознания, и чувстве гражданского долга. Это порадовало нас. Не во многих странах такое увидишь – это культурно-развлекательная составляющая выборов. Это немного похоже на народные гулянья. На выборы, как на праздник!

Первые итоги единого дня голосования станут известны уже этой ночью. Более подробная информация о выборах появится 26 февраля примерно в 14:00.

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# Выборы в Беларуси # общество

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