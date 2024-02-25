«На выборы, как на праздник!» Наблюдатель по линии СНГ оценил единый день голосования

Первый в истории Беларуси единый день голосования завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько часов участки по всей стране закрыты. Но на этом работа членов избирательных комиссий не закончена.

Они приступили, пожалуй, к самому ответственному этапу электоральной кампании – подсчету голосов. Продолжают работу и наблюдатели, в том числе международные. Сегодня эксперты посетили сотни избирательных участков по всей стране. Теперь тщательно следят за процессом обработки бюллетеней и озвучивают свои оценки всему процессу.

Нарек Тиратурян, второй секретарь посольства Армении, международный наблюдатель по линии СНГ:

Вчера и сегодня довольно высокая явка для избирателей, что свидетельствует о высоком уровне и гражданского сознания, и чувстве гражданского долга. Это порадовало нас. Не во многих странах такое увидишь – это культурно-развлекательная составляющая выборов. Это немного похоже на народные гулянья. На выборы, как на праздник!

Первые итоги единого дня голосования станут известны уже этой ночью. Более подробная информация о выборах появится 26 февраля примерно в 14:00.

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