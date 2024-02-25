Гигин: мы действуем в интересах всего мира! Даже тех людей, которые могут этого не понимать

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

У нас абсолютно уникальный пример нашего Президента. Во-первых, потому что мы не маленькая страна, но и не крупная. И то, что у нас родился такой самородок, Президент, который все эти годы, столько лет ведет нашу страну... Он правильно говорит, что говорит, что кто-то из чиновников его не любит, боится, кто-то может считать, что могло бы, не могло, чтобы было лучше. Мы обеспечиваем мир, безопасность, независимость и суверенитет в нашей стране в крайне тяжелых условиях. Я думаю, что еще придет время для понимания того, что для сохранения мира здесь, в Беларуси, может мир уберегло от третьей мировой войны. Уберегло мир, потому что если бы Западу удалось сомкнуть этот Балто-Черноморский пояс, у них бы башню снесло. А Россия не дала бы себя расчленить. У России ядерное оружие. Она бы нанесла удар в ответ. А что бы было? Было бы то, о чем писал Геннадий Пашков: разрыв ядерный, который произошел. И мы здесь держим. Мы стоим на страже наших ценностей, нашей истории. И мы действуем в интересах всего мира, даже тех людей, как Президент говорит, которые, может быть, этого еще не понимают.

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