Как определяется место жительства ребенка при разводе родителей? Адвокат объяснила

Как определяется место жительства ребенка в случае развода родителей? И правда ли, что у матери больше прав, чем у отца?

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено равенство прав родителей в отношении совместных несовершеннолетних детей, в том числе и после расторжения брака. Кроме того, сам факт финансового преимущества одного из родителей не является решающим фактором при принятии решения, с кем будет проживать ребенок.

Родители в добровольном порядке договариваются, с кем из них будет проживать ребенок после расторжения брака, в том числе путем заключения у нотариуса соглашения о детях, в котором, кроме того, могут предусмотреть порядок выплаты алиментов, участие отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка и иные вопросы.