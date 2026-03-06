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Как определяется место жительства ребенка при разводе родителей? Адвокат объяснила

06 марта 2026 12:49
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Как определяется место жительства ребенка в случае развода родителей? И правда ли, что у матери больше прав, чем у отца? 

Как определяется место жительства ребенка при разводе родителей? Адвокат объяснила-2

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Законодательством Республики Беларусь предусмотрено равенство прав родителей в отношении совместных несовершеннолетних детей, в том числе и после расторжения брака. Кроме того, сам факт финансового преимущества одного из родителей не является решающим фактором при принятии решения, с кем будет проживать ребенок. 

Родители в добровольном порядке договариваются, с кем из них будет проживать ребенок после расторжения брака, в том числе путем заключения у нотариуса соглашения о детях, в котором, кроме того, могут предусмотреть порядок выплаты алиментов, участие отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка и иные вопросы. 

При недостижении соглашения место жительства ребенка определяется в судебном порядке. Подробности смотрите в видео.

# Закон # Полезные советы # Елена Гронская

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