Егор Шарангович отметился ассистентским баллом в чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но это не помогло «Калгари» – сильнее «пламенных» была «Оттава» 4:1. Под занавес дебютного отрезка белорус отработал в чужой зоне, а Поспишил поставил точку. На льду наш форвард провел 15 с небольшим минут, нанес бросок и совершил две потери. В сезоне у исполнителя стало 22 очка по системе гол+пас. Во втором отрезке сенаторы сравняли цифры на табло. А в третьем – нокаутировали канадцев. Как неутешительный итог – «Калгари» располагается на предпоследнем месте на Западе.