Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня столичная Госавтоинспекция совместно с активистами Белорусского республиканского союза молодежи проводит праздничную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорогах Минска сотрудники ДПС останавливают автомобили не только для проверки документов, но и чтобы поздравить представительниц прекрасного пола. В ходе рейдов на городских магистралях участницы дорожного движения получают от организаторов тюльпаны, открытки и небольшие сувениры.

Я просто была ошеломлена, ехала сегодня на работу. Мне было очень приятно, что меня поздравили.

Очень приятно, что в такие дни поздравляют даже на дороге. Спасибо всем нашим мужчинам, что они ценят нас.

Подумали, что просто обычная остановка проверки документов. Вот это такой сюрприз от работников ГАИ. Очень приятно. Подняли настроение.

Алексей Шмарловский, главный специалист Первомайского РК ОО «БРСМ» Минска: 8 марта на главных, так скажем, точках нашего города еще будут проходить мероприятия, посвященные самому уже дню. Также сотрудниками БРСМ, волонтерами, активистами будем раздавать подарки.

Александр Бабич, начальник отдела Госавтоинспекции Первомайского РУВД Минска:

Сотрудники Госавтоинспекции желают участникам дорожного движения терпения и мудрости за рулем, весеннего настроения и безопасных дорог. Помните, что строгое соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности. А сотрудники Госавтоинспекции готовы в любую минуту прийти на помощь и обеспечить вашу безопасность.

Акция продлится до воскресенья и охватит все районы столицы. Девушек поздравят около полусотни активистов из молодежных отрядов охраны правопорядка.