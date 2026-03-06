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Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта

06 марта 2026 11:30
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В преддверии Международного женского дня столичная Госавтоинспекция совместно с активистами Белорусского республиканского союза молодежи проводит праздничную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта-2

На дорогах Минска сотрудники ДПС останавливают автомобили не только для проверки документов, но и чтобы поздравить представительниц прекрасного пола. В ходе рейдов на городских магистралях участницы дорожного движения получают от организаторов тюльпаны, открытки и небольшие сувениры.

Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта-4

Я просто была ошеломлена, ехала сегодня на работу. Мне было очень приятно, что меня поздравили.

Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта-6

Очень приятно, что в такие дни поздравляют даже на дороге. Спасибо всем нашим мужчинам, что они ценят нас. 

Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта-8

Подумали, что просто обычная остановка проверки документов. Вот это такой сюрприз от работников ГАИ. Очень приятно. Подняли настроение.

Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта-10

Алексей Шмарловский, главный специалист Первомайского РК ОО «БРСМ» Минска:
8 марта на главных, так скажем, точках нашего города еще будут проходить мероприятия, посвященные самому уже дню. Также сотрудниками БРСМ, волонтерами, активистами будем раздавать подарки.

Столичная ГАИ и БРСМ устроили поздравительные рейды в преддверии 8 Марта-12

Александр Бабич, начальник отдела Госавтоинспекции Первомайского РУВД Минска:
Сотрудники Госавтоинспекции желают участникам дорожного движения терпения и мудрости за рулем, весеннего настроения и безопасных дорог. Помните, что строгое соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности. А сотрудники Госавтоинспекции готовы в любую минуту прийти на помощь и обеспечить вашу безопасность.

Акция продлится до воскресенья и охватит все районы столицы. Девушек поздравят около полусотни активистов из молодежных отрядов охраны правопорядка.

# БРСМ # ГАИ # 8 Марта

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