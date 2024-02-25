Независимый наблюдатель из Италии: политическая модель Беларуси – хороший пример для Запада

О том, что белорусы небезразличны к судьбе своей страны, сегодня говорят международные наблюдатели, представляющие страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За проведением единого дня голосования следят независимые эксперты из Франции, Италии, Швейцарии, Германии и других европейских государств. Каких-либо нарушений они не выявили. Предварительная оценка экспертов: выборы проходят открыто, в рамках действующего законодательства.

Игор Камилли, независимый международный наблюдатель (Италия):

Народ добровольно и активно участвует в избирательном процессе. Мы говорили с комиссией, и нам сказали, что уже около 70 % приняли участие, а это только половина дня прошла. Мы можем с уверенностью сказать, что политическая модель Беларуси – хороший пример для нас на Западе.

Эксперты также отмечают, что белорусы на выборы приходят подготовленными: заранее изучают предвыборные программы. Также голосующие, как и представители избирательных комиссий, знают все законодательные нюансы. А именно правовых новшеств в эту электоральную кампанию немало.

Ольга Алимова, международный наблюдатель от ШОС:

Мне нравится высокая подготовка председателей, секретарей, заместителей руководителей участковых комиссий. Знают законодательство, отвечают на вопросы очень профессионально, высокая профессиональная подготовка членов комиссии. Даже новички все равно учатся. Самую многочисленную группу международных наблюдателей представляют эксперты Миссии СНГ. Их аккредитовано 248. При этом около полусотни – долгосрочные. Они наблюдают за электоральной кампанией уже около месяца. Представители Миссии наблюдателей от СНГ говорят о легитимности проведения выборов.

Виктория Гурьянова, международный наблюдатель от СНГ:

Большая, я бы сказала, явка. И динамика очевидна. Несмотря на то, что результаты досрочного голосования в целом по республике очень большие, сегодня, 25 числа, в день голосования люди активно идут с середины дня, участки практически полные.