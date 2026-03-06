Украинец пытался вывезти из Беларуси более $37 тыс. без декларирования

Брестские таможенники пресекли незаконный вывоз крупной суммы валюты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственного таможенного комитета.

Гражданин Украины направлялся в Польшу рейсовым автобусом. На пункте пропуска Брест он выбрал зеленый коридор, заявив, что товаров или денег для декларирования нет.

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Однако при обыске в его сумке было обнаружено более 37 тыс. долларов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Деньги были изъяты до решения суда.

При этом в ведомстве напомнили, что суммы свыше 10 тыс. долларов подлежат обязательному декларированию.

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