Белорусы завоевали четыре медали на старте финала Кубка России по конькобежному спорту

4 медали выиграли белорусы в стартовый день финального этапа Кубка России по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции в командном спринте среди девушек были Доминика Кухарчик, София Татуревич и Анна Доморацкая. Последняя показала второе время на 500-метровке. Полина Сивец взяла серебро на трех километрах. При этом бежала наша спортсменка одна, что намного сложнее, чем с партнером. Также на вторую ступень пьедестала по итогам мужского командного спринта поднялись Андрей Ильютик, Егор Доморацкий и Игнат Головатюк.