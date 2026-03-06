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Белорусы завоевали четыре медали на старте финала Кубка России по конькобежному спорту

06 марта 2026 11:40
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4 медали выиграли белорусы в стартовый день финального этапа Кубка России по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции в командном спринте среди девушек были Доминика Кухарчик, София Татуревич и Анна Доморацкая. Последняя показала второе время на 500-метровке. Полина Сивец взяла серебро на трех километрах. При этом бежала наша спортсменка одна, что намного сложнее, чем с партнером. Также на вторую ступень пьедестала по итогам мужского командного спринта поднялись Андрей Ильютик, Егор Доморацкий и Игнат Головатюк.

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