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Окончательные результаты выборов в депутаты огласят 1 марта

25 февраля 2024 18:17
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Продолжаем следить за ходом избирательного процесса. Участки для голосования уже закрыты. В эти минуты идет подсчет голосов. Первые итоги мы узнаем уже сегодня ночью. Окончательные результаты ЦИК огласит 1 марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Окончательные результаты выборов в депутаты огласят 1 марта-1

На выборах продолжают работу наблюдатели. В 2024 году аккредитовано больше 45 тысяч национальных и почти 300 международных экспертов.

Независимый наблюдатель из Италии: политическая модель Беларуси – хороший пример для Запада (подробности).

Окончательные результаты выборов в депутаты огласят 1 марта-4

Финальные выводы экспертов по выборам еще впереди, но сегодня они делились общими впечатлениями об основном дне голосования и досрочном этапе.

«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси – читать здесь.

Такую кампанию Беларусь проводит впервые. Но мы готовы к честной и беспристрастной оценке. Собственно, для этого наблюдателей и приглашаем.

# Выборы в Беларуси # общество

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