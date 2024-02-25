Окончательные результаты выборов в депутаты огласят 1 марта

Продолжаем следить за ходом избирательного процесса. Участки для голосования уже закрыты. В эти минуты идет подсчет голосов. Первые итоги мы узнаем уже сегодня ночью. Окончательные результаты ЦИК огласит 1 марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Независимый наблюдатель из Италии: политическая модель Беларуси – хороший пример для Запада ( подробности ).

На выборах продолжают работу наблюдатели. В 2024 году аккредитовано больше 45 тысяч национальных и почти 300 международных экспертов.

Финальные выводы экспертов по выборам еще впереди, но сегодня они делились общими впечатлениями об основном дне голосования и досрочном этапе.

«Избирательный процесс проходит очень удачно». Международные наблюдатели оценили выборы в Беларуси – читать здесь.

Такую кампанию Беларусь проводит впервые. Но мы готовы к честной и беспристрастной оценке. Собственно, для этого наблюдателей и приглашаем.