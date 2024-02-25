Карпенко: формат единого дня голосования оптимален с точки зрения сокращения электорального цикла
Возвращаемся в информационный центр ЦИК, который в эти дни работает в режиме нон-стоп и куда поступают оперативные данные о ходе голосования. Там находится и наша Анастасия Ярощик-Корниенко. Она готова поделиться информацией специально для программы «Неделя» на СТВ.
«Курьезные случаи были»
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Какие внештатные ситуации были и как они разрешались?
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я бы не называл это внештатными ситуациями. Какие-то курьезные случаи были. Честно говоря, мы об этом узнавали тоже где-то из средств массовой информации, где-то из мессенджеров, в социальных сетях. Например, что кто-то сфотографировал бюллетень. Кто-то там пришел немножко подшофе на участок – его вывели. То есть это такие, на мой взгляд, обычные, может быть, какие-то житейские вещи, которые не заслуживают такого серьезного внимания, чтобы разбирать на уровне Центральной избирательной комиссии. Опять же, не будем забегать вперед. Дело в том, что после единого дня голосования могут тоже поступить какие-то, может быть, жалобы, обжалования. Надо этого дождаться. Тогда уже при окончательном подведении итогов можно будет сказать, были ли какие-то замечания такого глобального масштаба либо все прошло штатно. Пока мы считаем, что все идет штатно.
Когда подведут окончательные итоги выборов?
Анастасия Ярощик-Корниенко:
У нас был участок, куда могли приехать граждане Беларуси, проживающие за рубежом, и проголосовать. Известно ли, сколько проголосовало?
Игорь Карпенко:
Секретарь комиссии озвучивала, но это было чуть раньше, что шесть человек проголосовали на этом участке. Я думаю, что к девяти часам вечера, к выходу в эфир, мы уточним эту информацию и доведем до сведений журналистов.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Когда мы подведем окончательные итоги? Все-таки это была масштабная избирательная кампания. Мы выбирали свыше 12,5 тысячи депутатов всех уровней.
Игорь Карпенко:
Итоги мы подведем 1 марта, как я сказал. Но на этом избирательный цикл у нас не закончится. В этом особенность единого дня голосования, что после его проведения нам предстоит еще избрать не только членов Совета Республики традиционно, избрать от каждой области и города Минска, членов Совета Республики, нам еще необходимо будет избрать делегатов Всебелорусского народного собрания от вновь избранного депутатского корпуса местных Советов и от структуры гражданского общества. В общей сложности будем избирать в первом случае 350 делегатов, а во втором случае – 400 делегатов. Поэтому до апреля мы будем находиться еще в некотором состоянии избирательного процесса. Хотя, наверное, рядовых граждан это особо не затронет. Хотя интерес у граждан достаточно большой к тому, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание. И я в этом плане обещаю, что Центральная комиссия будет также работать открыто, гласно, чтобы наши граждане могли получать объективную информацию.
Формат единого дня голосования удался?
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Единый день голосования впервые проходил в Беларуси. Что можем сказать, этот формат, какой он?
Игорь Карпенко:
На наш взгляд, это хороший формат, хотя, наверное, есть необходимость еще получить более точную информацию с мест, особенно от первичного звена – от участковых комиссий. Потому что большая нагрузка на них ложится, особенно в зависимости, где находится эта участковая комиссия: в сельской местности либо в городе Минске – разница большая. Потому что, допустим, в городе Минске выдавали два бюллетеня, а где-то в сельской местности – целых четыре. И понятно, что нагрузка на комиссии чуть выше. Поэтому нам надо еще, наверное, все это внимательно проанализировать.
Но, во всяком случае, мне кажется, такой формат оптимален с точки зрения сокращения электорального цикла. И мы теперь раз в пять лет будем проводить только двое выборов. Это выборы в единый день голосования и выборы Президента страны. Значит, у нас больше времени появляется для реализации этих планов социально-экономического развития и той стратегии развития страны, основных направлений внутренней и внешней политики, чтобы не отвлекаться на эти электоральные дебаты. И страна могла дальше двигаться вперед, имея депутатский корпус, имея Президента, чтобы реализовывать эти масштабные планы и программы.
Но с точки зрения финансов, это тоже достаточно выгодно. Мы примерно в два раза экономим средства, в отличие от того, если бы проводили каждую кампанию в отдельности. Но, опять же, некоторые нюансы, возможно, могут быть, и нам надо еще это все внимательно проанализировать. В общем-то, чем ЦИК и займется после проведения единого дня голосования. И мы затем предоставим эту аналитическую информацию и для законодателя, который принимает законы, и для органов управления, и для главы государства.
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