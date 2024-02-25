Карпенко: формат единого дня голосования оптимален с точки зрения сокращения электорального цикла

Возвращаемся в информационный центр ЦИК, который в эти дни работает в режиме нон-стоп и куда поступают оперативные данные о ходе голосования. Там находится и наша Анастасия Ярощик-Корниенко. Она готова поделиться информацией специально для программы «Неделя» на СТВ. «Курьезные случаи были»

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Какие внештатные ситуации были и как они разрешались? Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Я бы не называл это внештатными ситуациями. Какие-то курьезные случаи были. Честно говоря, мы об этом узнавали тоже где-то из средств массовой информации, где-то из мессенджеров, в социальных сетях. Например, что кто-то сфотографировал бюллетень. Кто-то там пришел немножко подшофе на участок – его вывели. То есть это такие, на мой взгляд, обычные, может быть, какие-то житейские вещи, которые не заслуживают такого серьезного внимания, чтобы разбирать на уровне Центральной избирательной комиссии. Опять же, не будем забегать вперед. Дело в том, что после единого дня голосования могут тоже поступить какие-то, может быть, жалобы, обжалования. Надо этого дождаться. Тогда уже при окончательном подведении итогов можно будет сказать, были ли какие-то замечания такого глобального масштаба либо все прошло штатно. Пока мы считаем, что все идет штатно. Когда подведут окончательные итоги выборов?

Анастасия Ярощик-Корниенко:

У нас был участок, куда могли приехать граждане Беларуси, проживающие за рубежом, и проголосовать. Известно ли, сколько проголосовало? Игорь Карпенко:

Секретарь комиссии озвучивала, но это было чуть раньше, что шесть человек проголосовали на этом участке. Я думаю, что к девяти часам вечера, к выходу в эфир, мы уточним эту информацию и доведем до сведений журналистов. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Когда мы подведем окончательные итоги? Все-таки это была масштабная избирательная кампания. Мы выбирали свыше 12,5 тысячи депутатов всех уровней.

Игорь Карпенко:

Итоги мы подведем 1 марта, как я сказал. Но на этом избирательный цикл у нас не закончится. В этом особенность единого дня голосования, что после его проведения нам предстоит еще избрать не только членов Совета Республики традиционно, избрать от каждой области и города Минска, членов Совета Республики, нам еще необходимо будет избрать делегатов Всебелорусского народного собрания от вновь избранного депутатского корпуса местных Советов и от структуры гражданского общества. В общей сложности будем избирать в первом случае 350 делегатов, а во втором случае – 400 делегатов. Поэтому до апреля мы будем находиться еще в некотором состоянии избирательного процесса. Хотя, наверное, рядовых граждан это особо не затронет. Хотя интерес у граждан достаточно большой к тому, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание. И я в этом плане обещаю, что Центральная комиссия будет также работать открыто, гласно, чтобы наши граждане могли получать объективную информацию. Формат единого дня голосования удался? Анастасия Ярощик-Корниенко:

Единый день голосования впервые проходил в Беларуси. Что можем сказать, этот формат, какой он?