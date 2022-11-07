Вы знали, что лесной запас Беларуси – почти 2 млрд кубических метров? В Минлесхоз озвучили точную цифру

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Андрей Антонович, вы отвечаете за продажу продукции в целом. Можете нам обозначить тенденцию? На что сейчас больший спрос? Я имею в виду даже за рубежом. Понятно, что кругляк мы не можем экспортировать. Но какие виды продукции? Кирилл Казаков, СТВ:

Хотя наши соседи из Украины только это и посылают в Европу – кругляк, кругляк и кругляк.

Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Я добавлю по поводу магазинов. Поставлена задача не то что Копыльскому лесхозу – в целом организациям отрасли – наладить работу как раз во взаимодействии с местными органами власти, открыть площадки торговые, где каждый потребитель может найти себе продукцию на любой цвет и вкус. Поэтому вторая точка Копыльского лесхоза также появится в Минске до конца года на Ждановичах, еще планируется открыть две точки – на Шаранговича и на Машиностроителей. Убежден, что продукции, производимой лесхозом, хватит всем. Кирилл Казаков:

Все ли лесхозы открывают эти точки продаж? Я понимаю, колхоз. Он выращивает определенного рода птицу, мясо и продает это. Лесхоз, как мне казалось, – некая централизованная структура, которая должна заготавливать дрова, доски, которые поступают в строительство, еще куда-то. То есть такая советская система, которая не переродилась. Объясните, как оно сейчас работает.

Андрей Мацкевич:

С одной стороны, вы все правильно обозначили. Сегодня основная задача лесхозов – обеспечить внутренний рынок партнеров в лице концерна «Беллесбумпром» древесным сырьем. Вторая задача, которая стоит, – это население, ЖКХ, Минэнерго древесным топливом. С учетом, что в лесхозах сосредоточено деревообрабатывающее производство, про нас мало кто знал, что мы можем продукцию первичного пиления производить. На местах более четко все знали, а эту нишу не то что занял частник… Кирилл Казаков:

Но она же на месте дешевле. То есть если вы доски пилите там, где растите лес, она же дешевле? Андрей Мацкевич:

Совершенно верно. Алена Сырова:

А на глобальном уровне? Мы говорим, что древесина дорожает, спрос на нее растет. Как мы себя чувствуем на фоне этого?