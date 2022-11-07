Вы знали, что лесной запас Беларуси – почти 2 млрд кубических метров? В Минлесхоз озвучили точную цифру
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Андрей Антонович, вы отвечаете за продажу продукции в целом. Можете нам обозначить тенденцию? На что сейчас больший спрос? Я имею в виду даже за рубежом. Понятно, что кругляк мы не можем экспортировать. Но какие виды продукции?
Кирилл Казаков, СТВ:
Хотя наши соседи из Украины только это и посылают в Европу – кругляк, кругляк и кругляк.
Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Я добавлю по поводу магазинов. Поставлена задача не то что Копыльскому лесхозу – в целом организациям отрасли – наладить работу как раз во взаимодействии с местными органами власти, открыть площадки торговые, где каждый потребитель может найти себе продукцию на любой цвет и вкус. Поэтому вторая точка Копыльского лесхоза также появится в Минске до конца года на Ждановичах, еще планируется открыть две точки – на Шаранговича и на Машиностроителей. Убежден, что продукции, производимой лесхозом, хватит всем.
Кирилл Казаков:
Все ли лесхозы открывают эти точки продаж? Я понимаю, колхоз. Он выращивает определенного рода птицу, мясо и продает это. Лесхоз, как мне казалось, – некая централизованная структура, которая должна заготавливать дрова, доски, которые поступают в строительство, еще куда-то. То есть такая советская система, которая не переродилась. Объясните, как оно сейчас работает.
Андрей Мацкевич:
С одной стороны, вы все правильно обозначили. Сегодня основная задача лесхозов – обеспечить внутренний рынок партнеров в лице концерна «Беллесбумпром» древесным сырьем. Вторая задача, которая стоит, – это население, ЖКХ, Минэнерго древесным топливом. С учетом, что в лесхозах сосредоточено деревообрабатывающее производство, про нас мало кто знал, что мы можем продукцию первичного пиления производить. На местах более четко все знали, а эту нишу не то что занял частник…
Кирилл Казаков:
Но она же на месте дешевле. То есть если вы доски пилите там, где растите лес, она же дешевле?
Андрей Мацкевич:
Совершенно верно.
Алена Сырова:
А на глобальном уровне? Мы говорим, что древесина дорожает, спрос на нее растет. Как мы себя чувствуем на фоне этого?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Хватит древесины?
Андрей Мацкевич:
Древесины всем хватит. Если вопрос про это, в части потребления. Сегодня запас Республики Беларусь именно в физической величине – 1,8 миллиарда кубических метров древесины. Поэтому древесины хватит всем – как населению, так и нашим потребителям. Если говорить про глобальный уровень и лесхозы Минлесхоза, то не стоит задача максимально все экспортировать. Почему я и назвал, что первостепенная задача – это внутреннее потребление. Не зря когда-то от главы государства было поручение прекратить экспорт кругляка. Сегодня мы видим, что это решение было выверенным и правильным. А модернизировав предприятия концерна «Беллесбумпром», все, что сегодня заготавливает лесное хозяйство, внутри республики перерабатывается.
Алена Сырова:
Ирина Васильевна, мы с вами за кадром рассуждали о том, что Беларусь европеизируется в некотором смысле в плане отношения к лесу. Мы говорили о том, что наши западные партнеры свои ресурсы берегли.
Ирина Новикова:
Пока еще тоже берегут.
Кирилл Казаков:
Еще Карпаты не все вырубили.
Ирина Новикова:
Вы спросили, хватит ли у нас древесины. И многие говорят: ой, вырубают, скоро в Беларуси леса не будет и так далее. Смею вас уверить. Говорят, что если вовремя не вырубить то, что выросло… Очень много сажалось в послевоенный период. Как раз сейчас наступил тот период, когда необходимо.
Андрей Мацкевич:
Вы правильные вещи говорите. По сути, в лесном хозяйстве эти послевоенные посадки, возраст рубки сегодня – 80 лет. Как раз сегодня приходится пик.
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