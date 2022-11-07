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Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим

07 ноября 2022 18:03
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Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, идейным вдохновителем которого стал Президент. В праздничный день журналисты подхватили челлендж от главы государства, взяв в руки топоры и пилы, чтобы доказать, что умеют работать не только словом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее в материале Евгения Пустового.

Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-1

Несколько бревен, ограниченное время. При этом важен размер полена. И правила, которые нарушить нельзя. Например, положение тела. В общем, это целая наука.

Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-4

Анна Чиж-Литаш, военный журналист, ведущая телекомпании «ВоенТВ»:
Честно, в первый раз держала топор в руках. Здесь целая наука, как оказалось. Это не просто берешь и выкладываешь силу, рубишь, и все. Быстро устанешь, растратишь всю энергию, результат будет не очень хороший. Поэтому мы прошли несколько тренировок, еще индивидуально тренировались. И нас обучили прямо конкретно технике, то есть как это должно быть. Думаю, что мы хорошо подготовлены.

Лукашенко: латышей, литовцев и поляков – к нам, пусть рубят на дрова сами. Читайте здесь.

Состязания длились порядка трех часов. За это время участники успели пройти несколько этапов «колкой» борьбы. И не только в личном, но и в командном зачете. На площадках журналисты национальных СМИ, региональных газет, блогеры, представители ведомственных редакций.

Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-7

Евгений Крискевич, главный судья чемпионата:
Правила нами разработаны определенные, положения по проведению данного мероприятия. Три у нас номинации. Это колка дров мужчины, колка дров женщины и переруб бревна мужчины. И, конечно, эстафета. Как же без нее в соревнованиях?

Были команды, что выставили самых выносливых сотрудников редакции водителей. Сборная блогеров даже профессиональных спортсменов. Команда СТВ была верна условиям конкурса. Еще вчера в кадре с микрофоном, сегодня с топором. Вчера в прайм-тайме рубили словом, сегодня колуном.

Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-10

С топором и пилами в руках можно было увидеть именитых журналистов. И не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола.

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Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-13

Главное не победа, главное корпоративный дух. На эстафету вышел и босс «Столичного телевидения».

Гендиректор СТВ на чемпионате по колке дров: у нас команда, которая рубит не только топором, но и пером в эфире. Подробности.

Праздник. Чемпионат. Даже личная помощь Президента.

Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-16

– Я же тебе говорил, засудят.
– С вами не получится.
– Ну вот, две-три. Ну молодец. Ты же не можешь проиграть.

Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-19

Но судейство оказалось беспристрастным. Все по протоколу. Минский облисполком и столичное лесохозяйственное объединение подготовили прекрасный праздник и такие же призы. Самый заветный – топор с автографом Первого – у «Минской правды». Символично. Мы здесь, в Беларуси, все рубим правду.

Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Надо раздать эти дрова людям. Кто-то, может, печку имеет. Пусть истопят печку. Пусть приезжают к нам. Мы можем организовать, это хороший бизнес, и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки

# СМИ Беларуси # общество # Анна Чиж-Литаш # Евгений Крискевич # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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