Президент Беларуси: там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, идейным вдохновителем которого стал Президент. В праздничный день журналисты подхватили челлендж от главы государства, взяв в руки топоры и пилы, чтобы доказать, что умеют работать не только словом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – в материале Евгения Пустового.

Несколько бревен, ограниченное время. При этом важен размер полена. И правила, которые нарушить нельзя. Например, положение тела. В общем, это целая наука.

Анна Чиж-Литаш, военный журналист, ведущая телекомпании «ВоенТВ»:

Честно, в первый раз держала топор в руках. Здесь целая наука, как оказалось. Это не просто берешь и выкладываешь силу, рубишь, и все. Быстро устанешь, растратишь всю энергию, результат будет не очень хороший. Поэтому мы прошли несколько тренировок, еще индивидуально тренировались. И нас обучили прямо конкретно технике, то есть как это должно быть. Думаю, что мы хорошо подготовлены. Лукашенко: латышей, литовцев и поляков – к нам, пусть рубят на дрова сами. Читайте здесь. Состязания длились порядка трех часов. За это время участники успели пройти несколько этапов «колкой» борьбы. И не только в личном, но и в командном зачете. На площадках журналисты национальных СМИ, региональных газет, блогеры, представители ведомственных редакций.

Евгений Крискевич, главный судья чемпионата:

Правила нами разработаны определенные, положения по проведению данного мероприятия. Три у нас номинации. Это колка дров мужчины, колка дров женщины и переруб бревна мужчины. И, конечно, эстафета. Как же без нее в соревнованиях? Были команды, что выставили самых выносливых сотрудников редакции – водителей. Сборная блогеров – даже профессиональных спортсменов. Команда СТВ была верна условиям конкурса. Еще вчера в кадре с микрофоном, сегодня – с топором. Вчера в прайм-тайме рубили словом, сегодня – колуном.

Главное не победа, главное – корпоративный дух. На эстафету вышел и босс «Столичного телевидения». Гендиректор СТВ на чемпионате по колке дров: у нас команда, которая рубит не только топором, но и пером в эфире. Подробности. Праздник. Чемпионат. Даже личная помощь Президента.

– Я же тебе говорил, засудят.

– С вами не получится.

– Ну вот, две-три. Ну молодец. Ты же не можешь проиграть.

Но судейство оказалось беспристрастным. Все по протоколу. Минский облисполком и столичное лесохозяйственное объединение подготовили прекрасный праздник и такие же призы. Самый заветный – топор с автографом Первого – у «Минской правды». Символично. Мы здесь, в Беларуси, все рубим правду.