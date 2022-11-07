«Сейчас где-то 80% мы заместили». Как в Беларуси развивается производство собственного картона?
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, вот вы древесину в вашем лесхозе на бумагу заготавливаете? Чем дерево, которое уйдет на бумагу, отличается от всех остальных, которые есть, которое превратится в листики, коробки и остальное?
Сергей Миколаевский, главный лесничий, первый заместитель директора Копыльского опытного лесхоза:
Как правило, отгружаем это в Завод газетной бумаги. Это тонкомерная, балансовая древесина.
Кирилл Казаков:
Вы мне объясните, как это я приду, скажу: вот это дерево на бумагу, а это точно не подойдет, только на дрова.
Сергей Миколаевский:
Это баланс, они тонкие. Диаметром 6-13 сантиметров. И вот такую низкосортную древесину отгружаем на изготовление бумаги.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Николаевич, стаканчики у вас из какой древесины?
Александр Мартынов, заместитель директора Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:
Мы сейчас освоили новую продукцию. Мы не только вышли на производство мелованного картона в рамках инвестиционного проекта. Мы выходим на продукт с высокой добавленной стоимостью. Мы освоили выпуск картона, из данного картона выпускаются бумажные стаканчики и тарелки. В Беларуси это все импортируется, где-то около 10 миллионов стаканчиков. Это я показал для образца. Почему интересен наш картон мелованный? Потому что можно производить на нашем картоне высококачественную многоцветную печать. Можно ее лакировать, фольгой отделывать. Это очень интересно. Прежде всего покупатель чем берет? Глазами, ему нравится.
Алена Сырова:
Когда случилась очередная санкционная вспышка и возникли проблемы с упаковкой: до сих пор поступают сигналы, что на отдельных предприятиях молоко в какую-то не такую тару упаковывают. По идее, к вам должны были производители в очередь выстроиться за таким картоном. Выстроились?
Александр Мартынов:
Когда я говорил про мелованный картон, наша цель – 100 % заместить на внутреннем рынке. Сейчас где-то 80 % мы заместили. То есть при наращивании производственных мощностей мы хотим выйти на проектные мощности. Таким образом закроем полностью рынок, тем более, что мы на экспорт отправляем 70% нашего картона.
Кирилл Казаков:
Насколько вы будете здесь конкурентоспособны? Когда мы закупаем бумагу для газеты, упаковки или журналов, например, всегда возникает вопрос, что финская и прибалтийская лучше и дешевле. Как так оказывается, что если ты хочешь издать газету на качественной бумаге, ты в Добруш не позвонишь? Я не делаю сейчас вам антирекламу, но вопрос возникает. Когда мне нужно издать хороший журнал глянцевый, я, скорее всего, возьму финскую бумагу. Она конкурентоспособнее или что?
Александр Мартынов:
Мы только входим в рынок. Мы только освоили и ввели в эксплуатацию полгода назад. Второй вопрос к нашим коллегам. Ведь основное сырье для нас… Баланс, чтобы не поднимали цены, тогда будем конкурентоспособны.
Кирилл Казаков:
Сколько раз вы поднимали цену на газетную бумагу в этом году? Знаете, как это для журналистов тяжело? Любая редакция вам скажет, что бумага – это самые главные затраты.
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