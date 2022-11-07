«Сейчас где-то 80% мы заместили». Как в Беларуси развивается производство собственного картона?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, вот вы древесину в вашем лесхозе на бумагу заготавливаете? Чем дерево, которое уйдет на бумагу, отличается от всех остальных, которые есть, которое превратится в листики, коробки и остальное?

Сергей Миколаевский, главный лесничий, первый заместитель директора Копыльского опытного лесхоза:

Как правило, отгружаем это в Завод газетной бумаги. Это тонкомерная, балансовая древесина. Кирилл Казаков:

Вы мне объясните, как это я приду, скажу: вот это дерево на бумагу, а это точно не подойдет, только на дрова. Сергей Миколаевский:

Это баланс, они тонкие. Диаметром 6-13 сантиметров. И вот такую низкосортную древесину отгружаем на изготовление бумаги. Алена Сырова, СТВ:

Александр Николаевич, стаканчики у вас из какой древесины?