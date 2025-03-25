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Вы вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами доверие – Лукашенко

25 марта 2025 13:41
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Развитие регионов, пересмотр жилищной политики, повышение эффективности госуправления и беспощадная борьба с бюрократизмом и коррупцией. Это основные задачи на предстоящую пятилетку, которые озвучил Александр Лукашенко, вступая в должность главы нашего государства. Все названые задачи и направления будут конкретизированы и утверждены на Всебелорусском народном собрании, предупредил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами доверие – Лукашенко-2

Победу на выборах Александр Лукашенко назвал общей. Ведь мы выбрали не просто лидера, но подтвердили свое единство, доказали, что не покачнемся и не уйдем с белорусского пути, в основе которого – созидание, повышение благосостояния людей и укрепление суверенитета, в том числе через экономику. И пускай отдельные зарубежные представители называют нашу модель жизни «диктатурой», сегодня на эту самую диктатуру – большой спрос. 

Лукашенко: демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном.

Вы вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами доверие – Лукашенко-4

Беларусь развивалась не благодаря, но вопреки. И сегодня, несмотря на санкции, недружественную политику ближайших западных государств и частые провокации, мы продолжаем двигаться вперед. Атомная энергетика, космическая отрасль и авиастроение – относительно новые для нас направления, в которых, однако, уже есть достижения. Вперед шагают и традиционные, например, машиностроение, медицина. Мы в международных топах по ряду направлений и удерживаем свои позиции. Впрочем, важны не строчки в хит-парадах, а то, как живут белорусы. Повысить уровень благосостояния – основная задача на ближайшую пятилетку. 

Александр Лукашенко: я счастливый Президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить.

Вы вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами доверие – Лукашенко-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие.

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# Александр Лукашенко # Инаугурация

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