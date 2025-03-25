Вы вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами доверие – Лукашенко

Развитие регионов, пересмотр жилищной политики, повышение эффективности госуправления и беспощадная борьба с бюрократизмом и коррупцией. Это основные задачи на предстоящую пятилетку, которые озвучил Александр Лукашенко, вступая в должность главы нашего государства. Все названые задачи и направления будут конкретизированы и утверждены на Всебелорусском народном собрании, предупредил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победу на выборах Александр Лукашенко назвал общей. Ведь мы выбрали не просто лидера, но подтвердили свое единство, доказали, что не покачнемся и не уйдем с белорусского пути, в основе которого – созидание, повышение благосостояния людей и укрепление суверенитета, в том числе через экономику. И пускай отдельные зарубежные представители называют нашу модель жизни «диктатурой», сегодня на эту самую диктатуру – большой спрос. Лукашенко: демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном.