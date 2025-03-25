Лукашенко: демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя её эталоном

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном. Каждый в Беларуси имеет конституционное право и возможность высказаться. Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим. Мы через многое прошли, прокладывая свой суверенный путь. И попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей, занимающих твердую государственную позицию, – это цена независимости государства. Цена благополучия нашего народа! Белорусская государственная модель развития стала вызовом системе псевдолиберальных ценностей. И то, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому на нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая… Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперед, освоив новые компетенции.