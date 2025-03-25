Лукашенко: на пороге нашего дома стоят натовские войска, а мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации
Развитие регионов, пересмотр жилищной политики, повышение эффективности госуправления и беспощадная борьба с бюрократизмом и коррупцией. Это основные задачи на предстоящую пятилетку, которые озвучил Александр Лукашенко, вступая в должность главы нашего государства. Все названые задачи и направления будут конкретизированы и утверждены на Всебелорусском народном собрании, предупредил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кульминация большого цикла политической модернизации страны – инаугурация Президента – состоялась. Было торжественно, ярко, эмоционально и тепло, несмотря на не совсем весеннюю погоду. С этого момента начался отсчет нового срока президентских полномочий. Хотя уровень поддержки и доверия белорусов своему лидеру стал очевиден еще в январе, по завершении президентской электоральной кампании.
Сегодня в этом могли убедиться даже заядлые скептики – поприветствовать главу государства люди пришли не только в эпицентр громкой церемонии. Белорусы встречали кортеж Александра Лукашенко и вдоль крупнейших проспектов столицы.
Александр Лукашенко официально вступил в должность Президента – вот как проходила церемония.
Победу на выборах Александр Лукашенко назвал общей. Ведь мы выбрали не просто лидера, но подтвердили свое единство, доказали, что не покачнемся и не уйдем с белорусского пути, в основе которого – созидание, повышение благосостояния людей и укрепление суверенитета, в том числе через экономику. И пускай отдельные зарубежные представители называют нашу модель жизни «диктатурой», сегодня на эту самую диктатуру – большой спрос.
Мы приехали из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть! Как приветствовали Президента по пути следования кортежа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы стали сильными, значимыми и заметными. Но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы. Мир шатается. Одни вызовы стремительно сменяют другие. Горячих точек становится все больше. Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт. Посмотрите, через что мы прошли только за последние пять лет. Буквально в один электоральный цикл вместились пандемия, массированный гибридный удар мятежа – цветной революции, ужесточение санкций, постоянные провокации на наших западных и южных границах. И мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации. И все это результат глобальных игр тех, кто уверен, что имеет право диктовать волю всему миру, нарушая международные принципы и нормы.