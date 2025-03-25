Лукашенко: на пороге нашего дома стоят натовские войска, а мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации

Развитие регионов, пересмотр жилищной политики, повышение эффективности госуправления и беспощадная борьба с бюрократизмом и коррупцией. Это основные задачи на предстоящую пятилетку, которые озвучил Александр Лукашенко, вступая в должность главы нашего государства. Все названые задачи и направления будут конкретизированы и утверждены на Всебелорусском народном собрании, предупредил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кульминация большого цикла политической модернизации страны – инаугурация Президента – состоялась. Было торжественно, ярко, эмоционально и тепло, несмотря на не совсем весеннюю погоду. С этого момента начался отсчет нового срока президентских полномочий. Хотя уровень поддержки и доверия белорусов своему лидеру стал очевиден еще в январе, по завершении президентской электоральной кампании.

Сегодня в этом могли убедиться даже заядлые скептики – поприветствовать главу государства люди пришли не только в эпицентр громкой церемонии. Белорусы встречали кортеж Александра Лукашенко и вдоль крупнейших проспектов столицы.

Александр Лукашенко официально вступил в должность Президента – вот как проходила церемония.

Победу на выборах Александр Лукашенко назвал общей. Ведь мы выбрали не просто лидера, но подтвердили свое единство, доказали, что не покачнемся и не уйдем с белорусского пути, в основе которого – созидание, повышение благосостояния людей и укрепление суверенитета, в том числе через экономику. И пускай отдельные зарубежные представители называют нашу модель жизни «диктатурой», сегодня на эту самую диктатуру – большой спрос.