Это праздник для всех, кто выступает за мир и созидательное развитие – Данилович на церемонии инаугурации Президента
День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации Беларуси. Дата 25 марта 2025 года уже вписана в современную летопись Беларуси. Сегодня вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность. Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экрану телевизора: торжественную церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но и перед лицом всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полина Королева, политический обозреватель:
За инаугурацией наблюдали не только в прямых эфирах, не только те, кто пришли на площадь Государственного герба и флага. Больше тысячи гостей собрались непосредственно во Дворце Независимости – жемчужине белорусской строительной мысли. Мои коллеги также работали там, они успели пообщаться с очевидцами этого события.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кто бы что ни говорил, выборы мы всегда проводим для себя, для нас самих, для белорусского народа. Делаем сами свой выбор. И показательно, что неизменно подавляющее большинство наших граждан Республики Беларусь оказывают поддержку нашему национальному лидеру, Александру Григорьевичу Лукашенко. И уже вот такие торжественные инаугурации фактически стали традицией для нашего общества. Это торжественный момент вступления главы государства в должность. Сегодня это праздник. Я в этом глубоко убежден. Для всех нас, для тех, кто выступает за мир, спокойствие, стабильное, созидательное развитие нашего государства и общества.