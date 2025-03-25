Обучает всех желающих танцам. Этот белорус возрождает бальную культуру на Дятловщине

С 2019 года благодаря энтузиасту Анатолию Кардашу на Дятловищине начала возрождаться бальная культура, рассказали в программе «Путевка BY». По образованию – юрист, в душе – артист. Среди хобби – живопись, керамика, старинные танцы. Когда вышел на пенсию, решил перебраться из столицы на малую родину – в городской поселок Новоельня. Стал обучать всех желающих бальным танцам. Идею восприняли на ура!

Весной 2020 года провели первый «Радзивилловский бал» в Дятловском центре культуры, который объединил людей разных профессий и возрастов и сделал еще счастливее.

Анатолий Кардаш, руководитель любительского объединения «ЭлитДанс» Дятловского районного центра культуры:

Следующий бал уже назвали «Весенний бал у Тизенгауза». Это тоже видный деятель, он был старостой города Гродно. В прошлом году у нас здесь было 120 гостей. Минск, Солигорск, Вилейка, Гродно, Лида, Барановичи и другие города. Мне тогда предложили стать заместителем председателя комитета по бальной культуре Профессиональной танцевальной лиги.