Обучает всех желающих танцам. Этот белорус возрождает бальную культуру на Дятловщине
С 2019 года благодаря энтузиасту Анатолию Кардашу на Дятловищине начала возрождаться бальная культура, рассказали в программе «Путевка BY». По образованию – юрист, в душе – артист. Среди хобби – живопись, керамика, старинные танцы. Когда вышел на пенсию, решил перебраться из столицы на малую родину – в городской поселок Новоельня. Стал обучать всех желающих бальным танцам. Идею восприняли на ура!
Весной 2020 года провели первый «Радзивилловский бал» в Дятловском центре культуры, который объединил людей разных профессий и возрастов и сделал еще счастливее.
Анатолий Кардаш, руководитель любительского объединения «ЭлитДанс» Дятловского районного центра культуры:
Следующий бал уже назвали «Весенний бал у Тизенгауза». Это тоже видный деятель, он был старостой города Гродно. В прошлом году у нас здесь было 120 гостей. Минск, Солигорск, Вилейка, Гродно, Лида, Барановичи и другие города. Мне тогда предложили стать заместителем председателя комитета по бальной культуре Профессиональной танцевальной лиги.
Окунуться в прекрасную эпоху дорогого стоит. Сегодня любительское объединение «ЭлитДанс» – долгожданные гости на концертах и праздничных балах по всей республике. Как звезды сияют в старинных замках, дворцах, усадьбах. Гродно, Мир, Несвиж, Жиличи, Залесье … Перечислять можно долго. Самое главное, что в жизни каждого участника наступил маленький Ренессанс, с которым появилась королевская осанка и лучезарная улыбка. Ведь это больше, чем танцы. Это этикет, история, стиль жизни.
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