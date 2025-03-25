Где можно увидеть, как жили советские люди в деревне? Побывали в необычном музее «Дом бригадира»

Назад в СССР и пластинка ностальжи! Окунуться в сельскую жизнь передовиков можно в деревне Молдовичи, рассказали в программе «Путевка BY». В былом ФАПе сделали чудесную выставочную экспозицию предметов советского времени. Добро пожаловать в «Хату бригадира»! Будет хлебосольно.

Светлана Венская, методист сектора нестационарного обслуживания населения малонаселенных и отдаленных деревень:

Здесь замечательные книги, в которых осталась история на века наших предков, которые работали в сельском хозяйстве. Они брали социалистические обязательства. Книга по животноводству, по полеводству. Здесь все-все прописано, сколько нужно было посеять ржи, сколько пшеницы. Здесь фотографии и немножко биографии о людях, которые были избраны народом в депутаты.

Гостей радушно встречали в зале. Мебель в стиле 1970-х создает свою атмосферу. Играли на гитаре и балалайке, в домино, шашки, шахматы. Никаких соцсетей – только живое общение. В секции на виду хрусталь и фарфор. Тогда все коллекционировали милых зубрят, рыбок и другие фигурки. В шкафу – парадный костюм на выход с итальянским галстуком. Все у нашего бригадира с иголочки.