«Он получил большую дозу облучения, и начались страшные заболевания». Что рассказывают об аварии на Чернобыльской АЭС?

Новости Беларуси. Почтить память тех, кто 35 лет назад погиб или пострадал от взрыва на Чернобыльской АЭС, – с этой целью по всей стране сегодня, 26 апреля, собираются белорусы, которые попросту не могут быть равнодушны к трагедии, которая в 1986-м году изменила судьбы миллионов людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошло сразу несколько торжественных митингов с возложением цветов у памятных знаков и мемориалов. Юлия Стриго – с обзором чернобыльских воспоминаний.

Юлия Стриго, корреспондент:

Сегодня в каждом уголке Беларуси в годовщину чернобыльской аварии возлагают цветы. В Минске одно из таких памятных мест – это улица Игнатенко. Он одним из первых принялся ликвидировать последствия взрыва. А его история жизни легла в основу множества фильмов и книг как символ того, что события 1986 года кардинально изменили судьбы людей.

Столб огня от пожара на четвертом энергоблоке АЭС освещал всю станцию. Первый боевой расчет бросился в самое радиоактивное пламя. Никаких специальных средств защиты. Одним из первых на 70-километровую высоту со стволом пожарного рукава поднялся командир отделения Игнатенко, за ним – товарищи по службе. Благодаря их усилиям последствия того пожара удалось сдержать. Огонь не добрался до третьего и второго блоков Чернобыльской АЭС. За такую самоотверженность пришлось поплатиться жизнью. Василий Игнатенко умер спустя две недели.

Дмитрий Александров, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Я считаю, что очень важно помнить про тот подвиг, который совершили ликвидаторы Чернобыля. Потому что они не побоялись стать перед лицом опасности, рисковали своим здоровьем, собственной жизнью. По моему мнению, это настоящее проявление патриотизма. И современному молодому поколению, молодежи, стоит брать с них пример. В службу секундной готовности не попадают случайные люди, и те, кто поступил в наш университет, выпускаются, надевают свои первые в жизни офицерские, лейтенантские погоны, готовы пойти на все для защиты своей страны, родины и нашего государства.

В Беларуси проживают более 70 тысяч ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Анатолий Иванович непосредственно был в составе одной из оперативных групп, отправившихся в Припять. Тот день помнит хорошо: жаркая суббота, которая совсем не похожа на нынешнее 26 апреля. Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слезы. Жутко было, это осталось навсегда

Анатолий Иванович потерял многих сослуживцев. Каждую годовщину проводит по-своему: на кладбище, где похоронены те, кто с глазу на глаз встретился с катастрофой. Трагичные воспоминания 26 апреля звучали и в парке Дружбы народов у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».

Представители городской власти и общественных организаций, дипломаты, молодежь, духовенство. В первых рядах, конечно, ликвидаторы последствий аварии. 35 лет назад Евгений Лещик был химиком-разведчиком. Снимал грунт и делал замеры радиации в Ветковском и Чечерском районах. Чернобыльская катастрофа оставила след в его жизни в виде второй группы инвалидности.

Евгений Лещик, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Жара была до 30 градусов. Дети голые бегали, а надо было, чтобы их берегли. Говорили, чтобы чаще мыли полы люди. Что нам приказывали, мы все делали. Туда, где пламя до небес, свинцом гасили, доломитом. Где порыжел зеленый лес, он погребен и все забыто. «Снимали грунт и убирали. Приходили в дома, где люди жили, выселяли их». В Минске вспоминают страшные события апреля 1986-го

Искалеченной судьбой своей семьи делится случчанка Людмила Гришковец. Вдова ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС после страшной трагедии в буквальном смысле выхаживала мужа и отвоевывала каждый день его жизни. В том беспощадном котле в свои 32 тогда еще молодой и здоровый мужчина побывал трижды в качестве экскаваторщика.

Людмила Гришковец, вдова ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Он получил большую дозу облучения, и начались страшные заболевания. Здесь и замена тазобедренных, и анемия рук и ног, и рак обеих почек (по удалению приходилось ехать), в дальнейшем установка кардиостимулятора. Весь этот шквал заболеваний обрушился на семью. И, естественно, пришлось оставить свою работу, чтобы ухаживать за своим мужем и помогать ему чем можно. 35 лет – чем дальше от нас экологическая катастрофа, тем больше стремится узнать новое поколение белорусов о чернобыльской беде и о тех, кто спасал чужие жизни, а свои, увы, не уберег.

Илья Костюкович, студент Минского государственного лингвистического университета:

Нужно обо всем этом рассказывать, нужно показывать детям какие-то видеоролики, устраивать какие-то встречи, открытые диалоги с ликвидаторами, с ветеранами. Ведь мой возраст – это последнее поколение, которое может увидеть наших ветеранов. С каждым годом их все меньше и меньше. Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»

Ольгерд Веренич, учащийся Минского государственного политехнического колледжа:

Долг каждого гражданина сюда прийти и отдать дань уважения тем людям, которые рисковали своей жизнью, чтобы мы могли спокойно жить.

Илья Головенчик, учащийся Минского государственного политехнического колледжа:

Урок из прошлого для нас. Это очень большая трагедия, потому что очень много людей из-за этого пострадали. И в принципе это большие территории для всего человечества. Радиоактивное загрязнение в разной степени затронуло свыше 3,5 тысячи населенных пунктов нашей страны, в которых проживали более двух миллионов человек. Возвращать к жизни пришлось, по сути, четверть территории государства.