Вадим Боровик: шёл ливень, Николай отдал зонт девушке. Вот как Александр Григорьевич сумел воспитать своих сыновей
Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Вадим Боровик, политолог:
Вот в чем у нас проблема, когда летом хулиганили? Граждане не понимали, что нельзя так делать, что нельзя разрисовывать щиты ОМОНа. Около оперного театра тумбы, каждая стоит 15 тысяч рублей – изрисовали, изгадили. В лесу нагадили, еще где-то. Граждане думали, что это будет безнаказанно. Надо понять: если вы спекулируете на болезни наших деток – щитовидка у кого-то была – на тех людях, которые защищали эту территорию, очищали от последствий, сегодня вы должны ответить.
Вадим Боровик: надели маски с обозначением радиации и идут, выкладывают фотографию для Instagram – какая я красивая
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вадим, мне кажется, они зону отчуждения хотят в центр Минска перенести вот так и оставить.
Вадим Боровик:
Надо найти, отвести на место, и пускай они извинятся перед жителями этих районов. Обязательно надо найти. В следующий раз не пойдут. Перед чернобыльцами, перед нами не надо извиняться.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хочу сказать то, что коллега моя говорила. Они желают посеять страх. Возьмите посещение главы государства, посмотрите, какие лица у людей встречающих – это улыбка, это решение вопроса. Здесь именно они хотят посеять страх.
Вадим Боровик:
Коллеги, но понимаете, они же уедут в Польшу до того, как этот эфир закончится, они же уже чемоданы собирают. Они же, мало того, что трусливые и подлые, они могли в толпе нападать и исподтишка по районам ходить, а вот честно заявить свою позицию, с паспортом показать, вот я так считаю – единицы, в основном боятся.
Виталий Уткин:
Они честно заявили свою позицию, что у нас детские санатории забрать в Друскининкае, куда бы наши дети-чернобыльцы поехали отдыхать. Вот это они честно заявили. Они честно попросили санкции, чтобы мы ликвидаторам опять собирали деньги на реализацию наших республиканских программ. Вот это они честно заявляют. И мы должны понимать, к чему это направлено. Все люди реально должны смотреть.
Вадим Боровик:
По санкциям хочу сказать: послушайте, вы идете в ресторан, заказываете блюдо, вы его сами оплачиваете. Ребята заказали блюдо – санкции. Мы должны посмотреть: те, кто даже сообщения в Instagram «хочу санкции» – платишь полные коммунальные услуги. Сокращения – оптимизацию хотел Бабарико – мы оптимизируем за счет тех, кто призывал к санкциям и просил ввести санкции против нашей страны. И защитим чернобыльцев, они страдать не будут, они санкций не хотели.
Кирилл Казаков:
Они хотят санкций, при этом они требуют, чтобы государство требовало. Они требуют больше чем на 20 районов инфраструктуры. Вот территория Беларуси, которая подверглась заражению. Это, в принципе, не треть страны, но одно нормальное европейское государство типа Бельгии. Вот эту территорию надо восстанавливать, на это должны идти деньги. Люди требуют санкции, и тогда получается как – это выстрел в ногу? Что это?
Вадим Боровик:
Вот, теперь они это оплатят.
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Это не имеет никакого отношения к Чернобылю и прочему. Это исключительно эгоистичное желание вместо того, чтобы альтруистично идти как политик развиваться, просто эгоистично занять место повыше и все. Сразу с кондачка вот так вот.
Кирилл Казаков:
История приводит к тому, что политика в их словах исключительно популиста. Так они популисты, ни более ни менее.
Вадим Боровик:
Поймите, тут сложнее. Идет борьба на евразийском континенте. Была задача поставлена: сначала отколоть Украину – это был предпоследний шаг, следующая – Беларусь. Буферная зона создана. И на Россию. Любые методики используются, любой повод. Уже детей стали включать. Вчера это мерзостное видео, когда оскорбляли, ребенка Президента угрожали похитить. Послушайте, ну это уже вообще, когда сидит в зоне заключения человек, общается с Президентом и говорит: мы приедем за твоим ребенком. Причем здесь ребенок?
Как воспитал Лукашенко своих детей – приведу пример. Прошли выборы, шел дождь, ливень. Был зонт у Николая, которого вспоминали. И еще у девушек. Николай что первое сделал? Отдал зонт близстоящей девушке и стоял под дождем вместе со всеми, с прессой и так далее. Вот так надо воспитывать своих детей. То, как Александр Григорьевич сумел воспитать своих сыновей, которых мы не видим где-то с каким-то бравирующими действиями. Достойно ведут свою политику, работу, осуществляют свои полномочия. Так давайте уважать.
Когда на Чернобыле, на костях в Куропатах, уже за детей взялись – это подлость и мерзость. И с такими людьми мы даже рядом не можем сесть на одну скамью, поговорить. Это люди, которые себя дискредитировали. Поэтому надо разобраться, разделить. Подлецы, предатели и наймиты, которые работают на спецслужбы, будут отвечать и будут сидеть, те, кто идиоты – будем лечить, принудительную медицину вернем. И те, кто заблудился – дадим возможность исправиться. Сегодня, если вас кто-то призывает в Telegram-каналах к незаконным действиям, если вы где-то что-то на телефоне установите, проверьте у своего ребенка – до конца эфира рекомендую вам удалить. Никогда не призывайте к санкциям. Будете платить 100 % коммуналки, даже в 10 раз заплатите. Сейчас выйдите из всех Telegram-каналов и забудьте про походы по улицам.
Минск, Беларусь будет проводить свою независимую, суверенную политику. Нам никто ни с Востока, ни с Запада не будет указывать, как нам строить здесь демократию. В союзе с братской Россией, в союзе с нашими стратегическими партнерами и в Азии, и в Европе, и на Ближнем – Дальнем Востоке будем сотрудничать. Но вы должны понять одно, самое главное. Беларусь – суверенное государство, и ни одна спецслужба мира не будет определять политику внутри Беларуси. Мы сами отстроим лучшую Конституцию для нашего белорусского народа, мы сами преодолеем все трудности, в том числе и последствия чернобыльской катастрофы. Спокойно, реализуя серьезные программы, ответственно. Мы не обещаем, что завтра все решим, но, если мы будем единой нацией, если мы будем понимать, что ответственность лежит на нас, и, если нами не будут из посольств понукать, как в соседних государствах, мы построим страну-конфету. Все в наших руках.