Вадим Боровик: шёл ливень, Николай отдал зонт девушке. Вот как Александр Григорьевич сумел воспитать своих сыновей

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Вадим Боровик, политолог:

Вот в чем у нас проблема, когда летом хулиганили? Граждане не понимали, что нельзя так делать, что нельзя разрисовывать щиты ОМОНа. Около оперного театра тумбы, каждая стоит 15 тысяч рублей – изрисовали, изгадили. В лесу нагадили, еще где-то. Граждане думали, что это будет безнаказанно. Надо понять: если вы спекулируете на болезни наших деток – щитовидка у кого-то была – на тех людях, которые защищали эту территорию, очищали от последствий, сегодня вы должны ответить. Вадим Боровик: надели маски с обозначением радиации и идут, выкладывают фотографию для Instagram – какая я красивая Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вадим, мне кажется, они зону отчуждения хотят в центр Минска перенести вот так и оставить. Вадим Боровик:

Надо найти, отвести на место, и пускай они извинятся перед жителями этих районов. Обязательно надо найти. В следующий раз не пойдут. Перед чернобыльцами, перед нами не надо извиняться.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хочу сказать то, что коллега моя говорила. Они желают посеять страх. Возьмите посещение главы государства, посмотрите, какие лица у людей встречающих – это улыбка, это решение вопроса. Здесь именно они хотят посеять страх. Вадим Боровик:

Коллеги, но понимаете, они же уедут в Польшу до того, как этот эфир закончится, они же уже чемоданы собирают. Они же, мало того, что трусливые и подлые, они могли в толпе нападать и исподтишка по районам ходить, а вот честно заявить свою позицию, с паспортом показать, вот я так считаю – единицы, в основном боятся.

Виталий Уткин:

Они честно заявили свою позицию, что у нас детские санатории забрать в Друскининкае, куда бы наши дети-чернобыльцы поехали отдыхать. Вот это они честно заявили. Они честно попросили санкции, чтобы мы ликвидаторам опять собирали деньги на реализацию наших республиканских программ. Вот это они честно заявляют. И мы должны понимать, к чему это направлено. Все люди реально должны смотреть. Вадим Боровик:

По санкциям хочу сказать: послушайте, вы идете в ресторан, заказываете блюдо, вы его сами оплачиваете. Ребята заказали блюдо – санкции. Мы должны посмотреть: те, кто даже сообщения в Instagram «хочу санкции» – платишь полные коммунальные услуги. Сокращения – оптимизацию хотел Бабарико – мы оптимизируем за счет тех, кто призывал к санкциям и просил ввести санкции против нашей страны. И защитим чернобыльцев, они страдать не будут, они санкций не хотели.

Кирилл Казаков:

Они хотят санкций, при этом они требуют, чтобы государство требовало. Они требуют больше чем на 20 районов инфраструктуры. Вот территория Беларуси, которая подверглась заражению. Это, в принципе, не треть страны, но одно нормальное европейское государство типа Бельгии. Вот эту территорию надо восстанавливать, на это должны идти деньги. Люди требуют санкции, и тогда получается как – это выстрел в ногу? Что это? Вадим Боровик:

Вот, теперь они это оплатят.

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Это не имеет никакого отношения к Чернобылю и прочему. Это исключительно эгоистичное желание вместо того, чтобы альтруистично идти как политик развиваться, просто эгоистично занять место повыше и все. Сразу с кондачка вот так вот. Кирилл Казаков:

История приводит к тому, что политика в их словах исключительно популиста. Так они популисты, ни более ни менее.

Вадим Боровик:

Поймите, тут сложнее. Идет борьба на евразийском континенте. Была задача поставлена: сначала отколоть Украину – это был предпоследний шаг, следующая – Беларусь. Буферная зона создана. И на Россию. Любые методики используются, любой повод. Уже детей стали включать. Вчера это мерзостное видео, когда оскорбляли, ребенка Президента угрожали похитить. Послушайте, ну это уже вообще, когда сидит в зоне заключения человек, общается с Президентом и говорит: мы приедем за твоим ребенком. Причем здесь ребенок? Как воспитал Лукашенко своих детей – приведу пример. Прошли выборы, шел дождь, ливень. Был зонт у Николая, которого вспоминали. И еще у девушек. Николай что первое сделал? Отдал зонт близстоящей девушке и стоял под дождем вместе со всеми, с прессой и так далее. Вот так надо воспитывать своих детей. То, как Александр Григорьевич сумел воспитать своих сыновей, которых мы не видим где-то с каким-то бравирующими действиями. Достойно ведут свою политику, работу, осуществляют свои полномочия. Так давайте уважать.