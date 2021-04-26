Прямой эфир

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других

26 апреля 2021 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области.   

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других-1

Сегодня в Брагине, значительно пострадавшем от радиации, Александр Лукашенко принял участие в закладке Аллеи Памяти.

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других-4

В честь 35-летия со дня трагедии в городском парке высадили 35 кленов, символизирующих каждый год после катастрофы.

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других-7

Вместе с белорусами, чью жизнь перевернула авария, их детьми и внуками глава государства почтил память героев-ликвидаторов.   

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Дорогие друзья, чернобыльскую аварию признали самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, но основной удар пришелся на Беларусь.   

Подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. И дело даже не в том, что эти люди работали на пределе своих возможностей и сделали все, чтобы минимизировать угрозу, а в том, что они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Они знали, что работать придется в условиях смертоносного воздействия радиации, что велик риск очередного взрыва, и тем не менее шли на объект и выполняли свой долг. Без сомнений и страха, в едином строю, подставляя друг другу плечо, как всегда это делали советские люди.    

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других-13

Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она, к сожалению, стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием. Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил нас, белорусов, в стремлении сохранить этот край и сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени. Поэтому как и у вас, в моей судьбе, в моем сердце Чернобыль. Тяжелая история, но время выбрало нас – сделать все для того, чтобы возродить эти земли.

Для каждого, кто сегодня пришел возложить цветы и вспомнить мужество земляков, Чернобыль – личная трагедия.   

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других-16

Митинг-реквием прошел у памятника белорусскому пожарному Василию Игнатенко и отселенным деревням Гомельщины.   

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других-19

Читайте также:

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го

«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Василий Игнатенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко
26 апреля 2021 10:36

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями
26 апреля 2021 09:49

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями

Благотворительный клуб «28 петель». Как мастерицы вяжут вещи для недоношенных детей
26 апреля 2021 09:47

Благотворительный клуб «28 петель». Как мастерицы вяжут вещи для недоношенных детей