Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других
Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области.
В честь 35-летия со дня трагедии в городском парке высадили 35 кленов, символизирующих каждый год после катастрофы.
Вместе с белорусами, чью жизнь перевернула авария, их детьми и внуками глава государства почтил память героев-ликвидаторов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья, чернобыльскую аварию признали самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, но основной удар пришелся на Беларусь.
Подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. И дело даже не в том, что эти люди работали на пределе своих возможностей и сделали все, чтобы минимизировать угрозу, а в том, что они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Они знали, что работать придется в условиях смертоносного воздействия радиации, что велик риск очередного взрыва, и тем не менее шли на объект и выполняли свой долг. Без сомнений и страха, в едином строю, подставляя друг другу плечо, как всегда это делали советские люди.
Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она, к сожалению, стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием. Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил нас, белорусов, в стремлении сохранить этот край и сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени. Поэтому как и у вас, в моей судьбе, в моем сердце Чернобыль. Тяжелая история, но время выбрало нас – сделать все для того, чтобы возродить эти земли.
Для каждого, кто сегодня пришел возложить цветы и вспомнить мужество земляков, Чернобыль – личная трагедия.
Митинг-реквием прошел у памятника белорусскому пожарному Василию Игнатенко и отселенным деревням Гомельщины.