Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, чернобыльскую аварию признали самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, но основной удар пришелся на Беларусь.

Подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. И дело даже не в том, что эти люди работали на пределе своих возможностей и сделали все, чтобы минимизировать угрозу, а в том, что они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Они знали, что работать придется в условиях смертоносного воздействия радиации, что велик риск очередного взрыва, и тем не менее шли на объект и выполняли свой долг. Без сомнений и страха, в едином строю, подставляя друг другу плечо, как всегда это делали советские люди.