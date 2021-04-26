Политолог: кино – это идеология, когда натовские войска приближаются к границам, они уничтожают туземцев
Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Анжелика, вы смотрели сериал про Чернобыль – психологически он зомбирует, да? Хорошая постановка, драматургия, хорошие актеры.
Анжелика Сафонова, психолог:
Хороший экшен, хорошие актеры.
Кирилл Казаков:
Психологически оно меняет человека? Сколько там правды, я не знаю.
Алена Сырова, ведущая:
Но его воспринимают чуть ли не как документальный.
Анжелика Сафонова:
В том и проблема, что стирается наша историческая память за счет таких фильмов. Презентация самого фильма восхищает, потому что классно сыграно. Но…
Вадим Боровик, политолог:
В кино – это идеология. Это – Ильич даже говорил – одно из важнейших искусств. Посмотрите на США. Любой фильм – погибающие герои, и на фоне развивается американский флаг. Это управление сознанием. Когда снимают большое кино, вспомните, Северная Корея была на повестке дня. Все злодеи были из Северной Кореи. Сейчас уже появляются Вадимы даже в кино, Сергеи и Иваны из России, Украины. Они формируют отношение к региону. Когда вы показали, что это население, эта территория населена наркоманами, барыгами, бандюгами, когда натовские войска приближаются к границам и когда проводятся спецоперации, они уничтожают туземцев. Формируется общественное мнение внутри государства. Это очень серьезные вопросы, на самом деле нельзя так к этому легко относиться. Это не просто кино, это формирование общественного мнения в определенном регионе.
Кирилл Казаков:
Что-то наподобие НЛП?
Анжелика Сафонова:
Да. Это манипуляция сознанием.
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Сериал смотрел, с художественной точки зрения снят, конечно, отлично. Драма в том, что расхождений столько, что те, кто свидетель этих событий, смотрят, и у них просто вот эта так называемая рука-лицо.
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