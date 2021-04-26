Политолог: кино – это идеология, когда натовские войска приближаются к границам, они уничтожают туземцев

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Анжелика, вы смотрели сериал про Чернобыль – психологически он зомбирует, да? Хорошая постановка, драматургия, хорошие актеры.

Анжелика Сафонова, психолог:

Хороший экшен, хорошие актеры. Кирилл Казаков:

Психологически оно меняет человека? Сколько там правды, я не знаю.

Алена Сырова, ведущая:

Но его воспринимают чуть ли не как документальный. Анжелика Сафонова:

В том и проблема, что стирается наша историческая память за счет таких фильмов. Презентация самого фильма восхищает, потому что классно сыграно. Но…

Вадим Боровик, политолог:

В кино – это идеология. Это – Ильич даже говорил – одно из важнейших искусств. Посмотрите на США. Любой фильм – погибающие герои, и на фоне развивается американский флаг. Это управление сознанием. Когда снимают большое кино, вспомните, Северная Корея была на повестке дня. Все злодеи были из Северной Кореи. Сейчас уже появляются Вадимы даже в кино, Сергеи и Иваны из России, Украины. Они формируют отношение к региону. Когда вы показали, что это население, эта территория населена наркоманами, барыгами, бандюгами, когда натовские войска приближаются к границам и когда проводятся спецоперации, они уничтожают туземцев. Формируется общественное мнение внутри государства. Это очень серьезные вопросы, на самом деле нельзя так к этому легко относиться. Это не просто кино, это формирование общественного мнения в определенном регионе.