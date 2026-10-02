Прямой эфир

Новости по тегу #МИД Республики Беларусь

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей
02 октября 2026 16:58

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей

Энергетика и горнодобыча: о чем говорили Рыженков и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика
02 октября 2026 16:20

Энергетика и горнодобыча: о чем говорили Рыженков и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика

Глава МИД Беларуси: санкции и войны усугубляют климатическую ситуацию на планете
24 сентября 2026 10:43

Глава МИД Беларуси: санкции и войны усугубляют климатическую ситуацию на планете

Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз
24 сентября 2026 07:51

Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз

Решение Киева прекратить соглашение о ядерном оповещении угрожает безопасности граждан – МИД
21 сентября 2026 13:47

Решение Киева прекратить соглашение о ядерном оповещении угрожает безопасности граждан – МИД

Игорь Секрета дал интервью немецкому изданию NachDenkSeiten
18 августа 2026 15:25

Игорь Секрета дал интервью немецкому изданию NachDenkSeiten

Микроавтобус с белорусами рухнул в ущелье в Грузии, водитель выпрыгнул – подробности трагедии
13 августа 2026 17:11

Микроавтобус с белорусами рухнул в ущелье в Грузии, водитель выпрыгнул – подробности трагедии

Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Минске
27 июля 2026 11:28

Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Минске

Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод
25 июня 2026 11:50

Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод

Министр иностранных дел Беларуси посетит Танзанию с официальным визитом
28 апреля 2026 05:50

Министр иностранных дел Беларуси посетит Танзанию с официальным визитом

Казахстан пригласил Беларусь к сотрудничеству в цифровизации и искусственном интеллекте
14 апреля 2026 11:07

Казахстан пригласил Беларусь к сотрудничеству в цифровизации и искусственном интеллекте

МИД Беларуси пока не видит готовности литовской стороны к серьезному разговору
01 апреля 2026 13:37

МИД Беларуси пока не видит готовности литовской стороны к серьезному разговору