Новости по тегу #МИД Республики Беларусь

Беларусь выражает солидарность с пострадавшими и надеется на скорейшую деэскалацию напряженности.
Отдельное место в повестке заняли вопросы поставок белорусской техники и удобрений, востребованных на африканском рынке.
Выступая на климатическом совещании, глава МИД обратил внимание на незаконные санкции Запада. В частности, бойкот воздушного пространства нашей страны искусственно удлиняет маршруты и увеличивает углеродный след.
Документ утвердили главы МИД двух стран в Нью‑Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления.
В ходе интервью он озвучил ряд принципиальных позиций.
Накануне в горном регионе Гурия в глубокий овраг сорвался микроавтобус с 19 нашими туристами. Среди пострадавших шестеро несовершеннолетних, двое раненых сейчас находятся в реанимации.
Анализ ситуации на внешнем контуре, реализация совместных проектов в промышленности, наращивание экспорта. Эти темы – в центре внимания экспертов.
Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через три участка пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».
В программе – встречи на уровне правительства, посещение промышленных зон и обсуждение крупных инфраструктурных проектов.
Рыженков встретился с главой внешнеполитического ведомства этой страны Ермеком Кошербаевым.
Так во внешнеполитическом ведомстве нашей страны прокомментировали прозвучавшие в Вильнюсе новые заявления относительно возможных контактов с белорусской стороной.
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