Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может

Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, проводя совещание с руководителями дипломатических представительств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обозначил: посол и посольство – это не про политику, но про экспорт продукции и новые инвестпроекты. Экономика сегодня стала центральным вопросом совещания.
Участников встречи Президент предупредил, что в ближайшие годы легче работать не станет. И нужны порой жесткие и нетрадиционные подходы. Отметим, последний раз подобным составом во Дворце Независимости собирались четыре года назад, за это время, акцентировал глава государства, мир сильно изменился. Контуры многополярности видны все четче.
Вместе с тем Александр Лукашенко сделал отступление специально для тех, кто переживает, что многополярность может испортить отношения Беларуси с традиционными партнерами, в первую очередь с Россией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны, по крайней мере, пока я Президент, запомнить одну истину. Аксиома. Ближе, чем Россия, российские народы, для нас нет и быть не может. Мы экономически, как вы видите, спустя много лет, едины как никогда. И последние, слава богу, годы нас, как никогда раньше, в этом убедили. Как бы мы ни крутились, ни дергались, но самый дешевый энергоноситель, если об экономике говорить, – в Российской Федерации. Ближе всех через границу для нас – Российская Федерация, наш главный сосед. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем же, конечно, параллельно было немало. Что там скрывать?
Наше экономическое основное пространство, где мы можем продать свою продукцию, даже в таких сложных условиях, как сегодня, – это Российская Федерация. Вот премьер-министр головой машет, потому что он только вчера попробовал еще раз на зуб, что такое Россия и что такое это наше пространство экономическое. Поэтому это нас убедило в том, что есть у нас союз и дружба с Россией – значит, существует независимое и суверенное государство.
Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Россией, особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Но если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, я это знаю больше, чем кто-либо здесь сидящий, начиная от обычных вооружений и ядерных вооружений, мужики, очень сложно было бы представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на Западе с блоком НАТО.