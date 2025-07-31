Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может

Участников встречи Президент предупредил, что в ближайшие годы легче работать не станет. И нужны порой жесткие и нетрадиционные подходы. Отметим, последний раз подобным составом во Дворце Независимости собирались четыре года назад, за это время, акцентировал глава государства, мир сильно изменился. Контуры многополярности видны все четче.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны, по крайней мере, пока я Президент, запомнить одну истину. Аксиома. Ближе, чем Россия, российские народы, для нас нет и быть не может. Мы экономически, как вы видите, спустя много лет, едины как никогда. И последние, слава богу, годы нас, как никогда раньше, в этом убедили. Как бы мы ни крутились, ни дергались, но самый дешевый энергоноситель, если об экономике говорить, – в Российской Федерации. Ближе всех через границу для нас – Российская Федерация, наш главный сосед. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем же, конечно, параллельно было немало. Что там скрывать?

Наше экономическое основное пространство, где мы можем продать свою продукцию, даже в таких сложных условиях, как сегодня, – это Российская Федерация. Вот премьер-министр головой машет, потому что он только вчера попробовал еще раз на зуб, что такое Россия и что такое это наше пространство экономическое. Поэтому это нас убедило в том, что есть у нас союз и дружба с Россией – значит, существует независимое и суверенное государство.

Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Россией, особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Но если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, я это знаю больше, чем кто-либо здесь сидящий, начиная от обычных вооружений и ядерных вооружений, мужики, очень сложно было бы представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на Западе с блоком НАТО.