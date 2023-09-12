«Вы хотите досидеть до следующих смутных времён». Азарёнок и Лазуткин высказались про Onliner

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День народного единства Беларуси и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Есть у нас и те, кто игнорирует День народного единства. Портальчик Onliner, например. Вы думаете, он хоть что-то написал за весь сентябрьский период, за 12 дней? Я просто ввожу в поисковике «День народного единства», и там ни слова. Им неинтересно, им плевать, им абсолютно все равно на воссоединение, на все патриотические акции, которые проходят. У них свои айфоны, плафоны, своя тусовочная клубная житуха. И они тем самым вычеркивают себя из белорусского народа.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если мы посмотрим на источники дохода этого сайта, вы правильно сказали, там продается бытовая техника, там интернет-магазины работают за определенный процент. И вопрос: вы хотите зарабатывать деньги в той стране, где находится ваш портал, значит вы должны принимать ту политику, которую страна проводит. Нравится вам это или нет, но это вопрос ваших денег. В 2020 году мы помним, что Onliner исполнял, какие были прекрасные репортажи, как там обижают протестующих, плохая власть. Там же произошла определенная зачистка в коллективе. Сегодня это уже совсем другой Onliner. Спасибо хотя бы за то, что там нет сегодня оппозиции. Если посмотреть структуру того, что они публикуют, там выходят новости с БЕЛТА, какие-то переписанные, про Президента они что-то давали. Григорий Азаренок:

Последнее, я сейчас проверяю, за 31 августа. Андрей Лазуткин:

Типа мы выполняем обязаловку, смотрите, мы даже берем государственные новости. Но нет души в этом. Надо любить родину более разнообразно, а тут выглядит так, что стиснули зубы, там даже убраны лайки под этими новостями. Григорий Азаренок:

И нашим, и вашим. Напишем, чтобы вы отстали. Андрей Лазуткин:

Мы не даем никакой оценки, но нам надо показать госпозицию, мы ее типа показали. Вы же понимаете, что все идет от человека.