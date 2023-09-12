«Вы хотите досидеть до следующих смутных времён». Азарёнок и Лазуткин высказались про Onliner
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День народного единства Беларуси и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть у нас и те, кто игнорирует День народного единства. Портальчик Onliner, например. Вы думаете, он хоть что-то написал за весь сентябрьский период, за 12 дней? Я просто ввожу в поисковике «День народного единства», и там ни слова. Им неинтересно, им плевать, им абсолютно все равно на воссоединение, на все патриотические акции, которые проходят. У них свои айфоны, плафоны, своя тусовочная клубная житуха. И они тем самым вычеркивают себя из белорусского народа.
Андрей Лазуткин, политолог:
Если мы посмотрим на источники дохода этого сайта, вы правильно сказали, там продается бытовая техника, там интернет-магазины работают за определенный процент. И вопрос: вы хотите зарабатывать деньги в той стране, где находится ваш портал, значит вы должны принимать ту политику, которую страна проводит. Нравится вам это или нет, но это вопрос ваших денег. В 2020 году мы помним, что Onliner исполнял, какие были прекрасные репортажи, как там обижают протестующих, плохая власть. Там же произошла определенная зачистка в коллективе. Сегодня это уже совсем другой Onliner. Спасибо хотя бы за то, что там нет сегодня оппозиции. Если посмотреть структуру того, что они публикуют, там выходят новости с БЕЛТА, какие-то переписанные, про Президента они что-то давали.
Григорий Азаренок:
Последнее, я сейчас проверяю, за 31 августа.
Андрей Лазуткин:
Типа мы выполняем обязаловку, смотрите, мы даже берем государственные новости. Но нет души в этом. Надо любить родину более разнообразно, а тут выглядит так, что стиснули зубы, там даже убраны лайки под этими новостями.
Григорий Азаренок:
И нашим, и вашим. Напишем, чтобы вы отстали.
Андрей Лазуткин:
Мы не даем никакой оценки, но нам надо показать госпозицию, мы ее типа показали. Вы же понимаете, что все идет от человека.
Григорий Азаренок:
Мы все прекрасно понимаем. Вы хотите досидеть до следующих смутных времен. Вы пытались в 2020 году смутные времена наводить и хотите досидеть чистенькими до следующих смутных времен, а там вновь выступить. Дулю! Всех видим насквозь!
Андрей Лазуткин:
Был другой портал на букву «Т». Это была кадровая точка всего госпереворота, начиная от экспертов, которые оказались не ненезависимыми, заканчивая всей информационной составляющей, когда они тупо брали деньги на раскрутки штабов. Вот пример плохого портала должен стать примером хорошего портала, что, смотрите, те зарабатывали деньги, эти зарабатывают деньги. Но чтобы деньги зарабатывать дальше, надо все время повышать эту планку. То есть сегодня вы взяли новости с БЕЛТА, хорошо, дальше надо взять какой-то комментарий у кого-то, показать какие-то госпраздники, показать, что вы принимаете эту политику, а не просто сжали зубы и терпите, пока этот режим закончится. Потому что все мы люди, все мы читаем такие СМИ. И когда человек открывает такой сайт, то у него возникают вопросы: кого я защищаю? Вот моя зарплата, а вот ваши доходы, интернет-магазина. Поэтому надо немножко сопоставлять реальную ситуацию. Те даже военные события, которые сейчас происходят, – это всем урок: и редакторам, и сотрудникам, журналистам, и даже тем, кто покупает эту бытовую технику.
Читайте также:
Лазуткин: когда происходит воссоединение восточной и западной Беларуси, нам не должно быть стыдно перед собой
Бывший пленный о зверствах «азовцев»: один провод к гениталиям подключили, вторым в пятку тыкали током
Лебедева: уже в 50-м году Львовщина должна была стать центром борьбы против СССР