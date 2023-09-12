Лазуткин: жизнь украинского солдата стоит порядка 3000 долларов

Андрей Лазуткин, политолог:

Что касается Украины, Григорий, сколько стоит жизнь и смерть украинского солдата? Сколько бы вы дали денег?

Григорий Азаренок, СТВ:

Довольно дешево, если их кладут вот так вот пачками, тысячами.

Андрей Лазуткин:

Смотрите, когда они участвуют в боевых действиях, у них зарплата где-то 120 тысяч гривен. Это месяц тяжелых боев. Если вы где-то рядом, где-то в обороне, вам выплачивают порядка 300 долларов. А когда они на переднем крае – в эквиваленте 3000 долларов. Но, Григорий, вы знаете, какая там интенсивность боев сегодня, как правило, этого человека убивают, если он все время в штурмовых частях. То есть вот, жизнь и смерть стоит 3000-3200 долларов. Это то, сколько американцы закладывают в их оборонный бюджет. Они бы могли и больше дать, но есть, наверное, какой-то расчет по потерям. Жизнь украинца именно столько стоит сегодня. Для них это очень дешево, по сути, бесплатно. Людям, которые там, в Украине, им кажется, что деньги хорошие. Может и не убьют, а может что-то удастся заработать. На эти деньги вы купите бронежилет, что-то еще. Они все тратят это даже на экипировку, а то, что уходит домой – куда-то в тыл... То есть это билет в один конец. Нас оценили американцы.

Когда мы писали книжки, тот же Островский, что подвиг – бесценен. Американские товарищи посчитали стоимость подвига: нас всех взвесили и нашли легкими. Вопрос социального достатка и стабильности очень важен. Из той же Польши, например, наемники массово не едут воевать в Украину. Нам рассказывают цифры, порядка 1500 тысяч, но это немного. В Польше есть своя работа, и, наоборот, туда едут украинцы зарабатывать. А когда у вас такое депрессивное государство, то, пожалуйста, вас еще отловят, засунут на фронт.

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