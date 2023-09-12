В Могилёве открыли вторую очередь дороги-дублёра. Сергеенко лично оценил качество работы строителей

Новости Беларуси. Развитие транспортной инфраструктуры Могилева. Накануне Дня народного единства в областном центре торжественно открыли вторую очередь строительства дороги-дублера, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Это знаковый объект для города. К его реализации приступили в июне 2022 года. Автомагистраль в будущем позволит снять часть транзитного движения через центр города. Новая трасса соединит ряд микрорайонов жилой застройки не только между собой, но и с Октябрьским районом города в обход центра. Современная инфраструктура объекта предусматривает транспортное кольцо, съезды, велосипедные и пешеходные дорожки, остановочные пункты, а также подземный пешеходный туннель. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко лично оценил качество работы строителей и внешний вид объекта.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Прекрасная улица. Четыре полосы, которые связывают несколько микрорайонов Могилева. Естественно, служат для того, чтобы развязать, раскрыть центр. Улучшает возможности перемещения на работу, с работы жителям Могилева. В целом я бы хотел отметить, что Могилев с каждым годом развивается дальше, хорошеет. Есть движение вперед.

Артем Ворочай, житель Могилева:

Очень значимое открытие такой дороги. Это для людей сделали, в одну точку можно добираться спокойно. Это удобство, комфорт, время не надо тратить для объезда.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Для логистики передвижения, для транспортных развязок, для могилевчан очень важный объект. Не только для могилевчан, для наших гостей. По сути, мы соединяем минское направление с нашим Заднепровьем.