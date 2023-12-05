Молодёжный форум организаций концерна «Беллесбумпром» принимает Минск

Четыре десятка молодых людей представят все новое поколение концерна «Беллесбумпром». А таких, в возрасте до 31 года, без малого пять тысяч. Инженеры и технологи, энергетики, экономисты, мастера цехов, машинисты и операторы линий обсудят перспективы развития отрасли, обменяются опытом реализации проектов, многие из которых направлены на благотворительную помощь.