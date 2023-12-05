Молодёжный форум организаций концерна «Беллесбумпром» принимает Минск

«Сохраняем традиции, строим будущее» – под таким девизом 5 декабря пройдет молодежный форум работников предприятий деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Сохраняем традиции, строим будущее» – под таким девизом 5 декабря пройдет молодежный форум работников предприятий деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре десятка молодых людей представят все новое поколение концерна «Беллесбумпром». А таких, в возрасте до 31 года, без малого пять тысяч. Инженеры и технологи, энергетики, экономисты, мастера цехов, машинисты и операторы линий обсудят перспективы развития отрасли, обменяются опытом реализации проектов, многие из которых направлены на благотворительную помощь.
Мероприятие состоится в Музее истории Великой Отечественной войны. Здесь вместе со спикерами обсудят тему геноцида белорусского народа, а также развитие безопасной информационной среды. Предварит официальную часть форума, посвященного Году мира и созидания, возложение цветов у стелы «Минск – город-герой».