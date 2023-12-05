В Минске наградили победителей конкурса «SuperПРОФИ-2023» среди молодых работников

Самых активных и талантливых молодых работников выбрали в Минске. До финала конкурса «SuperПРОФИ-2023» дошли более полусотни человек. Это представители разных сфер деятельности: от здравоохранения до культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство уже мастера в своем деле. Но, кроме профессиональных навыков, жюри оценивало и качества личности. Через творческие номера финалисты рассказывали о своем деле и специфике работы. Например, участнице из Бреста юмористическое стихотворение о профессии бухгалтера принесло победу.

Ксения Бобровская, бухгалтер КУП «Брестжилстрой»: Ощущала только поддержку, слова восхищения, я бы даже сказала. Поэтому, честно, пройдя этот конкурс, я буду своим коллегам только советовать участвовать в таком. Потому что это просто неимоверные эмоции.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Очень много было заявок, изначально приняли участие порядка 700 человек. Сегодня 14 лучших в этих номинациях уже награждаются. Мы увидели, на самом деле, феерическое желание! Калейдоскоп мероприятия начинает хореографией, где-то совсем непрофильные вещи. Например, по линии МЧС вокала, стихосложения, где именно все о своем профессиональном начале.

Конкурс молодых работников «SuperПРОФИ» прошел впервые по инициативе Министерства образования, Федерации профсоюзов и БРСМ. В будущем его планируют сделать традиционным.