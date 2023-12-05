Самарканд принимает заседание межправительственной комиссии Беларуси и Узбекистана
Делегация Беларуси продолжает работу в Узбекистане. Сегодня, 5 декабря, в древнем Самарканде состоится заседание межправительственной комиссии, после которого запланировано проведение совместного бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программой визита предусмотрено посещение ряда предприятий. Наш товарооборот за 2022 год – полмиллиарда долларов. Но правительства ставят задачу в ближайшее время показатель нарастить вдвое. Ведь все возможности для этого есть. Особый интерес Узбекистана – агросектор и промышленность, которые хорошо развиты в Беларуси.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
С большим интересом знакомились с тем, что имеет сегодня перерабатывающая промышленность Узбекистана. Мы видим свою нишу здесь, в Узбекистане, готовы сотрудничать именно с теми компаниями, которые готовы на взаимное сотрудничество с Республикой Беларусь. Мы видели, что достаточно большая гамма продукции, которая не находится на продовольственных полках Узбекистана. И с помощью нашего государства могли бы, безусловно, здесь представить.
В перспективах сотрудничества – выход на обширный рынок всей Центральной Азии, а это пять республик с общим населением почти 80 миллионов человек. Рядом Афганистан, который тоже заинтересован развиваться. Словом, направлений немало. Они станут предметом разговора во время рабочей встречи Романа Головченко, который возглавляет белорусскую правительственную делегацию, с его узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.