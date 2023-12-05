Самарканд принимает заседание межправительственной комиссии Беларуси и Узбекистана

Делегация Беларуси продолжает работу в Узбекистане. Сегодня, 5 декабря, в древнем Самарканде состоится заседание межправительственной комиссии, после которого запланировано проведение совместного бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой визита предусмотрено посещение ряда предприятий. Наш товарооборот за 2022 год – полмиллиарда долларов. Но правительства ставят задачу в ближайшее время показатель нарастить вдвое. Ведь все возможности для этого есть. Особый интерес Узбекистана – агросектор и промышленность, которые хорошо развиты в Беларуси.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

С большим интересом знакомились с тем, что имеет сегодня перерабатывающая промышленность Узбекистана. Мы видим свою нишу здесь, в Узбекистане, готовы сотрудничать именно с теми компаниями, которые готовы на взаимное сотрудничество с Республикой Беларусь. Мы видели, что достаточно большая гамма продукции, которая не находится на продовольственных полках Узбекистана. И с помощью нашего государства могли бы, безусловно, здесь представить.