«Сложно морозные ночи перенести с маленькими детьми». Белорусы со всех областей передают гуманитарную помощь беженцам

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

К помощи подключились десятки предприятий, причем со всей Беларуси. Особенно нуждаются беженцы в молоке, они его просят для маленьких детей, и Красный Крест его закупает. И такие рейсы из груженых бусов ежедневно отправляются на границу.

Сбор помощи от Востока до Запада. Ведь белорусы по всей стране всю неделю следят за новостями из лагеря беженцев. Так, несмотря на расстояние в 600 километров, из гомельского Красного Креста к польской границе начали отправлять машины с гуманитарным грузом. Его собирают всей областью.