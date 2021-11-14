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На границу привозят хлеб и кондитерские изделия. Это предприятие помогает кормить беженцев

14 ноября 2021 16:41
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Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На границу привозят хлеб и кондитерские изделия. Это предприятие помогает кормить беженцев-1

Не остались в стороне от помощи беженцам и гродненские предприятия. Не хлебом единым жив человек, но сейчас в стихийном лагере без него никак. К тому же, сертификат «Халяль» позволяет предприятию предлагать свою хлебобулочную продукцию мусульманам. Потому свежую выпечку прямо из печи уже несколько раз на неделе передавали беженцам.  

На границу привозят хлеб и кондитерские изделия. Это предприятие помогает кормить беженцев-4

Елена Орлова, заместитель генерального директора Гродненского хлебобулочного предприятия:
Мы организовали поставку более 1000 единиц хлебобулочных изделий, а также кондитерские и сухаро-бараночные изделия в виде печенья, сухарей, баранков и соломки. И вы знаете что, нет ничего ценнее человеческой жизни.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Елена Орлова # Галина Буро # Фотофакт

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