На границу привозят хлеб и кондитерские изделия. Это предприятие помогает кормить беженцев
Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Не остались в стороне от помощи беженцам и гродненские предприятия. Не хлебом единым жив человек, но сейчас в стихийном лагере без него никак. К тому же, сертификат «Халяль» позволяет предприятию предлагать свою хлебобулочную продукцию мусульманам. Потому свежую выпечку прямо из печи уже несколько раз на неделе передавали беженцам.
Елена Орлова, заместитель генерального директора Гродненского хлебобулочного предприятия:
Мы организовали поставку более 1000 единиц хлебобулочных изделий, а также кондитерские и сухаро-бараночные изделия в виде печенья, сухарей, баранков и соломки. И вы знаете что, нет ничего ценнее человеческой жизни.
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