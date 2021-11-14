«Мы можем разместить единовременно 8 постояльцев». Где могут приютить беженцев в Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Красном Кресте есть кризисная комната, где могут обогреть беженок с детьми. Галина Буро, корреспондент:

Если кто-то захочет из тех беженцев, которые сейчас находятся на границе, они могут к вам попроситься сюда, они могут прийти?