«Мы можем разместить единовременно 8 постояльцев». Где могут приютить беженцев в Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за страданиями людей. Да и как оставаться в стороне от таких вопиющих случаев нарушения прав человека? Ситуация на белорусско-польской границе на контроле у Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам. Вопросы организации помощи глава государства поднимал еще на совещании с правительством. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Красном Кресте есть кризисная комната, где могут обогреть беженок с детьми.
Галина Буро, корреспондент:
Если кто-то захочет из тех беженцев, которые сейчас находятся на границе, они могут к вам попроситься сюда, они могут прийти?
Наталья Мельничук, председатель Гродненской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Они могут попросить убежище, попросить статус беженца, тогда они будут размещены, им будет оказана помощь. Вообще, мы можем разместить единовременно 8 постояльцев, можно и больше, матерей с детьми.
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