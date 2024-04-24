Гигин: когда мы чувствуем поддержку нашего Президента, это окрыляет и придает уверенность

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки: Были еще желающие. Давайте еще какое-то закулисье Всебелорусского собрания будем открывать. Думаю, людям всегда интересно, чтобы понимали. Смотрите, инициатива людей была действительно самостоятельная. Они же даже их не представляли, когда они выходили на трибуну. Помните, представительница нашего аграрного сектора, она даже забыла представиться. Волновались многие.

Григорий Азаренок, СТВ: Вышел предложить кандидатуру нашего президента Дмитрий Шевцов. Дмитрий Шевцов, тот человек, которого сейчас вот современные ироды, детоубийцы, за помощь детям отстранили там от финансирования этого Красного Креста, придали остракизму, потребовали его убрать. В Беларуси, уверен, не без решения Президента, наше врачебное сообщество сказало, пошли вы нафиг. Дмитрий Евгеньевич помогает детям. И вот Дмитрий Евгеньевич как раз таки и предложил кандидатуру Президента. Затем Надежда Лазаревича. Затем два выступления, представители граждан. И Александр Михайлович Радьков. Вот так это было. Вот так это выглядело. Это было мощно.

И я точно знаю, что количество выступающих в поддержку Президента было гораздо больше. И это видел Игорь Васильевич Карпенко, и он же предложил, вот давайте мы нашему молодому депутату слово дадим, а затем остановим. Нет возражений? Потому что, конечно же, люди хотели высказываться и приводить аргументы. Я это точно знаю. Мы вот со многими это обсуждали, и люди говорили, я вот тоже хочу выступить, и там какие-то наказы. Но уже было понятно, да. В общем, такое мнение общее выработалось. Мы же опытные люди и понимали, что наш выбор – это наш Президент. Так что, была такая интересная ситуация.

Но, еще раз подчеркну. Смотрите, как прокомментировал Президент, когда Дмитрий Шевцов шел, я к нему с огромным уважением отношусь, я его знаю давно, еще с первого его депутатства. И затем, когда он возглавлял первую нашу больницу. Так вот, он, отверженный мировым сообществом, но мужественный и смелый человек, подчеркнул Президент. Когда мы с вами чувствуем поддержку нашего Президента, это окрыляет, это придает уверенность. Ну давайте, Григорий Юрьевич, скажем, вот вы когда наобум пошли в 2020 году, и когда Батька вас поддержал, понимаете, а уже и тогда какие-то могли там чиновники сказать, ну что-то он тут резковат, Азаренок. Президент сказал: так и надо. Когда мы какие-то решения предлагаем в наших дискуссиях об идеологии, ты чувствуешь поддержку Президента,

Это на самом деле настолько важно. И как он бережно относится к людям. Он же ведь понимает, какое давление на того же Дмитрия Шевцова оказано, каким ударам подвергается. Президент его поддерживает. Так же, как Алексея Талая. Так же, как многих-многих других, и могу эти примеры приводить.

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