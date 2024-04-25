Лукашенко: фонд мира спонсирует убийство людей. Вдумайтесь!

Время выбрало нас, на каждом из делегатов лежит ответственность за будущее страны. Ориентиры неизменны: развитие социальной сферы, сильная экономика и, самое главное, мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нынешних условиях это крайне непросто, тем более что международные организации не выполняют функции, для которых они создавались.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Международное право, ОБСЕ, ООН, ВОЗ и прочие не смогли предотвратить ни одного кровавого конфликта. А их главная задача в этом. Европейский фонд мира вообще выделяет средства на войну в Украине. Вдумайтесь: не хватает денег, фонд мира спонсирует убийство людей. Стоило нашему фонду мира, руководству его, поехать в Украину, чтобы помочь детишкам, – немедленно выкинули из своей когорты, из своей группы. Господь с вами, мы переживем.

Какие реальные результаты достигнуты в ходе проведения крупных международных форумов? Казалось бы, интересно же пригласить разные точки зрения, как хвастались на Мюнхенской конференции. Пригласите россиян, белорусов. Мы с Путиным приедем, расскажем, чего мы хотим, как мы хотим «воевать» против Европы. Нет, им это мнение не надо.

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