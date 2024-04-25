Прямой эфир

Лукашенко: фонд мира спонсирует убийство людей. Вдумайтесь!

25 апреля 2024 05:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время выбрало нас, на каждом из делегатов лежит ответственность за будущее страны. Ориентиры неизменны: развитие социальной сферы, сильная экономика и, самое главное, мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нынешних условиях это крайне непросто, тем более что международные организации не выполняют функции, для которых они создавались.

Лукашенко: фонд мира спонсирует убийство людей. Вдумайтесь!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Международное право, ОБСЕ, ООН, ВОЗ и прочие не смогли предотвратить ни одного кровавого конфликта. А их главная задача в этом. Европейский фонд мира вообще выделяет средства на войну в Украине. Вдумайтесь: не хватает денег, фонд мира спонсирует убийство людей. Стоило нашему фонду мира, руководству его, поехать в Украину, чтобы помочь детишкам, немедленно выкинули из своей когорты, из своей группы. Господь с вами, мы переживем.

Какие реальные результаты достигнуты в ходе проведения крупных международных форумов? Казалось бы, интересно же пригласить разные точки зрения, как хвастались на Мюнхенской конференции. Пригласите россиян, белорусов. Мы с Путиным приедем, расскажем, чего мы хотим, как мы хотим «воевать» против Европы. Нет, им это мнение не надо.

Читайте также:

Лукашенко: после 2020 года мы стали сильнее, оценили, что могли потерять

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси

Лукашенко: как они защищают границу – калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске
24 апреля 2024 20:30

Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске

Гигин: когда мы чувствуем поддержку нашего Президента, это окрыляет и придает уверенность
24 апреля 2024 20:19

Гигин: когда мы чувствуем поддержку нашего Президента, это окрыляет и придает уверенность

Гигин: мы выстраивали нормальные отношения с Западом – это было искренне, но они не так хотели
24 апреля 2024 20:04

Гигин: мы выстраивали нормальные отношения с Западом – это было искренне, но они не так хотели

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь
24 апреля 2024 19:49

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь

Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почёта
24 апреля 2024 19:35

Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почёта

Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание
24 апреля 2024 19:22

Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание

Клишевич: ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, готов подставить ей плечо
24 апреля 2024 19:10

Клишевич: ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, готов подставить ей плечо

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо
24 апреля 2024 19:08

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо

Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо
24 апреля 2024 18:59

Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси
24 апреля 2024 18:58

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси

Лукашенко: ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, место Беларуси именно там
24 апреля 2024 18:49

Лукашенко: ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, место Беларуси именно там

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах
24 апреля 2024 18:38

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах