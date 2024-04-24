Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо
Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Итак, посылы Всебелорусского народного собрания. В Год качества мы должны сделать невозможное. Такую задачу поставил глава государства. Как ты видишь воплощение этой задачи уже в качестве депутата?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Как я вижу? Тут не видеть – тут работать надо. Люди приходят помогать, решать проблемы. Да, пусть это такого мелкого уровня – проблемы нашего двора, с одной стороны. Не все сразу можно решить, что-то упирается в законодательство. Но главное – это качественнее разговаривать с людьми, донести посылы. Надо людям объяснять то, что мы имеем, что мы можем утратить. И главное – слышать людей. Ведь уже сталкивался с этой депутатской практикой, что иногда не так проблема важна для человека, как желание услышать и выговориться. И быть услышанным, наверное.
Юлия Алексеюк:
Ключевое событие сегодняшнего дня форума – это избрание Александра Григорьевича Лукашенко председателем ВНС.
Евгений Пустовой:
Да, да, да. И, ну, слушайте, что Президент будет председателем ВНС, уже когда была предложена его кандидатура, ну, было понятно по настроению, по аплодисментам. И когда шлейф людей, которые высказывались, регламент требует этого, кто готов высказать за поддержку Президента, если бы не остановили, там бы до сих пор, наверное, очередь была у тех, кто готов поддержать словом и делом Президента. А как по-другому?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом зале находится элита нашего общества. Настоящая. Патриотичные люди, преданные нашему государству. Я горжусь тем, что при мне вы выросли. Я считаю вас своими детьми. Если бы за меня не проголосовали сейчас или потом, значит, я бы уже успокоился. Не очень это приятно было, ну, конечно, кому приятно, но я бы думал, что все-таки 30 лет – это немало. И мы с вами за это время немало сделали, и я в выступлении сказал: пусть те, кто придут на смену нам, сделают больше. Поэтому, ну, наверное, их хватит. Но это ваша воля, это ваше решение. И вам за него нести ответственность, если вдруг, не дай бог, я этого очень не хочу, потому что жить-то еще буду, я не хочу, чтобы было плохо. Но это ваш выбор. Поэтому не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую. Я просто хочу, чтобы было хорошо.
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