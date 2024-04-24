Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо

Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет. Юлия Алексеюк, СТВ:

Итак, посылы Всебелорусского народного собрания. В Год качества мы должны сделать невозможное. Такую задачу поставил глава государства. Как ты видишь воплощение этой задачи уже в качестве депутата?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Как я вижу? Тут не видеть – тут работать надо. Люди приходят помогать, решать проблемы. Да, пусть это такого мелкого уровня – проблемы нашего двора, с одной стороны. Не все сразу можно решить, что-то упирается в законодательство. Но главное – это качественнее разговаривать с людьми, донести посылы. Надо людям объяснять то, что мы имеем, что мы можем утратить. И главное – слышать людей. Ведь уже сталкивался с этой депутатской практикой, что иногда не так проблема важна для человека, как желание услышать и выговориться. И быть услышанным, наверное. Юлия Алексеюк:

Ключевое событие сегодняшнего дня форума – это избрание Александра Григорьевича Лукашенко председателем ВНС.

Евгений Пустовой:

Да, да, да. И, ну, слушайте, что Президент будет председателем ВНС, уже когда была предложена его кандидатура, ну, было понятно по настроению, по аплодисментам. И когда шлейф людей, которые высказывались, регламент требует этого, кто готов высказать за поддержку Президента, если бы не остановили, там бы до сих пор, наверное, очередь была у тех, кто готов поддержать словом и делом Президента. А как по-другому?