Прямой эфир

Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске

24 апреля 2024 20:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К кульминации первого дня VII Всебелорусского народного собрания. Продолжением содержательного рабочего процесса стал концерт мастеров искусств. Это своеобразное признание в любви стране и белорусскому народу.

О ярком и красочном вечернем аккорде – в материале Дарьи Седун.

Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске-1

Дарья Седун, корреспондент:
Искренне, трогательно и ярко. Так завершился первый день VII Всебелорусского народного собрания. Официальную часть сменил масштабный концерт во Дворце спорта. Кстати, именно здесь провели первое Всебелорусское народное собрание в 1996 году. С тех пор Беларусь достойно встретила немало испытания. И сегодня на сцене калейдоскоп наших побед и достижений.

Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске-4

Юрий Куликов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Атмосфера очень классная. Мы даже не ожидали, что здесь будет настолько все здорово, весело и зажигательно. На самом деле очень классный праздник получается.

Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске-7

Один из самых запоминающихся номеров – выступление воздушных артистов под композицию, в которой вместо рифмованных строк рефреном звучат ключевые цитаты и посылы Президента о развитии страны с каждого ВНС.

Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске-10

Анастасия Титова, хорист хора «Добровест»:
Мы на самом деле очень рады быть причастными к этому дню. Потому что это возможность соединить взрослые поколения и молодежь. Я считаю, что это очень замечательно быть едиными, не только в эти праздники, но и каждый день.

Подробности смотрите в видео.

Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске-13

Дарья Седун:
Завтра VII Всебелорусское народное собрание продолжится. Впереди у делегатов предметное обсуждение ключевых вопросов: национальная и информационная безопасность, стратегия развития страны на ближайшие годы.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Дарья Седун

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин: когда мы чувствуем поддержку нашего Президента, это окрыляет и придает уверенность
24 апреля 2024 20:19

Гигин: когда мы чувствуем поддержку нашего Президента, это окрыляет и придает уверенность

Гигин: мы выстраивали нормальные отношения с Западом – это было искренне, но они не так хотели
24 апреля 2024 20:04

Гигин: мы выстраивали нормальные отношения с Западом – это было искренне, но они не так хотели

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь
24 апреля 2024 19:49

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь

Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почёта
24 апреля 2024 19:35

Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почёта

Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание
24 апреля 2024 19:22

Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание

Клишевич: ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, готов подставить ей плечо
24 апреля 2024 19:10

Клишевич: ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, готов подставить ей плечо

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо
24 апреля 2024 19:08

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо

Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо
24 апреля 2024 18:59

Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси
24 апреля 2024 18:58

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси

Лукашенко: ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, место Беларуси именно там
24 апреля 2024 18:49

Лукашенко: ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, место Беларуси именно там

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах
24 апреля 2024 18:38

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах

Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и Китай
24 апреля 2024 18:23

Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и Китай