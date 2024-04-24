Гала-концерт «Время выбрало нас» для участников VII ВНС прошёл в Минске

Новости Беларуси. К кульминации первого дня VII Всебелорусского народного собрания. Продолжением содержательного рабочего процесса стал концерт мастеров искусств. Это своеобразное признание в любви стране и белорусскому народу. О ярком и красочном вечернем аккорде – в материале Дарьи Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Искренне, трогательно и ярко. Так завершился первый день VII Всебелорусского народного собрания. Официальную часть сменил масштабный концерт во Дворце спорта. Кстати, именно здесь провели первое Всебелорусское народное собрание в 1996 году. С тех пор Беларусь достойно встретила немало испытания. И сегодня на сцене калейдоскоп наших побед и достижений.

Юрий Куликов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Атмосфера очень классная. Мы даже не ожидали, что здесь будет настолько все здорово, весело и зажигательно. На самом деле очень классный праздник получается.

Один из самых запоминающихся номеров – выступление воздушных артистов под композицию, в которой вместо рифмованных строк рефреном звучат ключевые цитаты и посылы Президента о развитии страны с каждого ВНС.

Анастасия Титова, хорист хора «Добровест»:

Мы на самом деле очень рады быть причастными к этому дню. Потому что это возможность соединить взрослые поколения и молодежь. Я считаю, что это очень замечательно – быть едиными, не только в эти праздники, но и каждый день. Подробности смотрите в видео.