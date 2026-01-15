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Глава МИД Гренландии расплакалась после завершения встречи в Белом доме

15 января 2026 13:45
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Глава МИД Гренландии расплакалась после завершения встречи в Белом доме-0

В момент дачи интервью министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась. Инциденту предшествовали переговоры в Белом доме, пишет РИА Новости со ссылкой на KNR.

14 января главы внешнеполитических ведомств Дании и Гренландии встретились в Белом доме с Государственным секретарем США Марко Рубио и вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом. Переговорный процесс длился менее 1,5 часа.

Позже Моцфельдт в ходе разговора с журналистами по итогам встречи с представителями американской стороны расплакалась. «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее», – рассказала дипломат.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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