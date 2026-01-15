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С начала 2026-го в Минской области произошло 77 пожаров, в которых погибли 14 человек

15 января 2026 15:00
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С начала 2026 года в Минской области уже произошло 77 пожаров, в которых погибли 14 человек. По-прежнему нарушение правил эксплуатации печного отопления и неосторожное обращение с огнем остаются главной причиной возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2026-го в Минской области произошло 77 пожаров, в которых погибли 14 человек-2

Поэтому сотрудники МЧС проводят профилактическую работу, посещают домовладения. Так, в Логойском районе комиссия навестила Нину Устин. Женщина проживает с 91-летней мамой. Спасатели проверяют наличие предтопочного листа и отсутствие трещин в кладке и дымоходах. Замечаний сотрудники не обнаружили, также установили автономный пожарный извещатель.

С начала 2026-го в Минской области произошло 77 пожаров, в которых погибли 14 человек-4

Нина Устин, жительница деревни Слобода:
У нас печное отопление. Одна печь. Ну, соблюдаем, топим покуда один раз. У нас тепло в доме. Она помогает еще в данный момент нам поставить что-то вкусненькое, приготовить в этой печке. Стараемся, соблюдаем все необходимые по пожарному делу, все условия выполняем.

С начала 2026-го в Минской области произошло 77 пожаров, в которых погибли 14 человек-6

Виталий Зинькевич, начальник Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Наличие в домовладении автономных пожарных извещателей позволяет снизить риск возникновения пожара. Буквально в декабре у нас завершилась акция по установке автономных пожарных извещателей. Прежде всего автономные пожарные извещатели были установлены в домовладениях, квартирах граждан социально незащищенных категорий. Могу отметить, что в Логойском районе в период акции было установлено более 300 автономных пожарных извещателей.

Только с начала года на территории Логойского района зарегистрировано два пожара. В прошлом году произошло 48 возгораний, погибли три человека.

# МЧС Беларуси # МЧС # Пожары

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