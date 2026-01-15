В ГАИ дали рекомендации водителям и пешеходам

Сибирский антициклон задержится в Беларуси минимум на шесть суток. По информации Белгидромета, среднесуточная температура значительно ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью в Орше термометры показали -27, а на автоматической метеостанции Большой Межник, это в Шкловском районе, зафиксирован 30-градусный мороз. Такая погода вряд ли подходит для путешествий. Если ваш автомобиль не готов к экстремальной зиме, лучше отложить дальние поездки.

Если все же необходимо отправляться в дорогу, подумайте о безопасности. Холод – это экзамен и для вас, и для вашего автомобиля. Чтобы сдать его на отлично, Госавтоинспекция советует простой алгоритм.