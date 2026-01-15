В ГАИ дали рекомендации водителям и пешеходам

Сибирский антициклон задержится в Беларуси минимум на шесть суток. По информации Белгидромета, среднесуточная температура значительно ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сибирский антициклон задержится в Беларуси минимум на шесть суток. По информации Белгидромета, среднесуточная температура значительно ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшей ночью в Орше термометры показали -27, а на автоматической метеостанции Большой Межник, это в Шкловском районе, зафиксирован 30-градусный мороз. Такая погода вряд ли подходит для путешествий. Если ваш автомобиль не готов к экстремальной зиме, лучше отложить дальние поездки.
Если все же необходимо отправляться в дорогу, подумайте о безопасности. Холод – это экзамен и для вас, и для вашего автомобиля. Чтобы сдать его на отлично, Госавтоинспекция советует простой алгоритм.
Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. Владельцам дизельных авто следует использовать специальное зимнее топливо. Не лишним будет возить с собой трос, провода для прикуривания, лопату, термос с горячим чаем, плед.
Очистите стекла, зеркала и фары от снега и льда. Заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Начинайте движение только после прогрева двигателя. Обращаю внимание, что при низких температурах воздуха почищенная и обработанная противогололедными составами проезжая часть не становится сразу безопасной. Поэтому выбирайте наиболее безопасную скорость движения. Двигайтесь плавно и аккуратно, без резких маневров и торможений.
Госавтоинспекцией организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц. Наряды милиции готовы к оперативному реагированию и оказанию помощи водителям. Оказавшись в затруднительной ситуации на дороге, необходимо обратиться по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».