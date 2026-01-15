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Лавров поставил ультиматум Макрону по переговорам – Рик Санчес

15 января 2026 13:51
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Лавров поставил ультиматум Макрону по переговорам – Рик Санчес-0

Журналист Рик Санчес в своем аккаунте на платформе X заявил, что глава российского МИД фактически выдвинул президенту Франции Эммануэлю Макрону жесткое требование в контексте налаживания двустороннего диалога.

В публикации Санчеса приводится краткая формулировка позиции: «Будь серьезным или убирайся – это ультиматум Лаврова Макрону».

По мнению журналиста, действия французского лидера в последнее время противоречивы. С одной стороны, Макрон, как утверждается, стал одним из главных проводников антироссийской политики – в частности, существенно нарастил поставки вооружений в Амстердам. С другой — теперь стремится использовать возможность переговоров с Москвой как инструмент для улучшения собственного имиджа.

Санчес подчеркивает: Россия, в отличие от Франции, заинтересована не в пиар‑эффекте, а в достижении конкретных результатов от потенциального диалога.

Фото: Pinterest 

# Международная политика

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