Результат станет заметен через 7 лет. Как восстанавливают белорусский лес после буреломов?

Новости Беларуси. Решить проблему на корню. Лесхозы активно готовятся к сезону лесовосстановления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году зеленый фонд страны прирастет на 32 тысячи гектаров. Отдельное внимание регионам, которые пострадали после буреломов. Больше остальных досталось Могилевской области, где ураган повредил каждое третье дерево. Весь 2022 год работники лесхоза вместе с белорусами самых разных профессий дружно трудились над восстановлением зеленой карты страны. И работа эта продолжается. Юлия Мычка продолжит.

Ветер дул в этом направлении, поэтому большинство повреждений также в этом направлении.

В 2022 году стихия испытывала на прочность леса Могилевской области четыре раза. В общей сложности полчаса небесных волнений уложили на землю каждое третье дерево в регионе. Словно шрамы о неравной битве белорусских лесов со стихией напоминают эти свежие пеньки. Только на этом участке в полгектара Чемерянскому лесничеству пришлось попрощаться с двумя сотнями деревьев.

Валерий Голякевич, лесничий Чемерянского лесничества Могилевского лесхоза:

Чтобы было понятно, мое лесничество было повреждено по площади, сравнимой с 50 футбольными полями.

Юлия Мычка, корреспондент:

Буреломы для работников лесного хозяйства – настоящая трагедия. Ведь зрелые деревья – это не годы, а десятилетия работы. Данные о разрушениях корректировались не раз. Оказалось, что прошлогодние ураганы выкосили в Могилевской области около 35 тысяч гектаров леса.

Навести порядок в могилевской лесной пучине помогали лесничества со всей страны. А после акция «Восстановим лес вместе» объединила тысячи волонтеров. Белорусы самых разных профессий взяли в руки лопаты и саженцы, чтобы вернуть пострадавшим лесам былую красоту.

Правда, результат такого ударного труда можно будет оценить только через семь лет. Но даже такие долгосрочные прогнозы не останавливают работников лесного хозяйства. Сейчас, когда леса укутаны снегом, под белой шапкой ждут своего часа еще совсем неколючие «сосны будущего».

Эти сеянцы отправятся весной в лес. Сейчас они чувствуют себя хорошо, они укрыты снегом, им тепло.

Могилевская фабрика по производству леса готовится к новому сезону. В этих теплицах буду выращивать посадочный материал для всей области. Сейчас здесь устанавливают рамки для кассет. Воздушные грядки – важная часть технологического процесса

Алеся Мацур, начальник комплекса Могилевского лесхоза:

Корешок, который будет в кассете, не будет расти дальше, а продолжит оставаться в кассете и закручиваться. За счет этого ком земли будем плотный, поэтому его можно вытащить из кассеты и посадить в лесу.

Учитывая последствия стихии, число сеянцев здесь планируют увеличить более чем на миллион. Важные этапы в выращивании будущих деревьев Могилевский лесхоз доверил современной технике. Благодаря такой модернизации производительность питомника увеличилась в два раза. На имидж самой зеленой страны в Европе работают и студенты агролесотехнического колледжа, которые проходят здесь практику.

Павел Цыцарев, студент Могилевского агролесотехнического колледжа им. К.П. Орловского:

Лес нуждается в том, чтобы за ним присматривали. И у каждого своя работа в этой жизни, свое призвание. Наверное, это мое.

Работа лесной отрасли всегда в центре внимания Президента. Глава государства не раз обращал внимание на бережное отношение к каждому гектару одного из богатейших ресурсов нашей страны. Четверть территории Беларуси – леса, а значит, чистый воздух, тепло и возможность зарабатывать. Лукашенко на совещании по лесному хозяйству: «Кто-то может сесть просто в тюрьму, я вас предупреждаю». Читать здесь.

В свое время глава государства запретил продавать лес-кругляк, потому что вместо выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью белорусский лес уходил за бесценок в виде сырья за границу. И уже там из нашего дерева изготавливали импортную мебель. Решение самим развивать производство стало стимулом. Теперь свой рынок насыщаем и других обеспечиваем качественным товаром.