Гастрономическая новинка! Хлеб из фиолетовой пшеницы поступил в продажу в торговые точки страны

Наш корреспондент Анна Куртасова отправилась на хлебозавод и узнала о секретах производства.

Белорусские технологи задают вкусовые тренды. В Минской области выпустили гастрономическую новинку – хлеб из фиолетовой пшеницы. Продукция уже появилась в продаже в магазинах Беларуси. Производство хлеба из необычного сорта зерна освоили на двух предприятиях региона – в Солигорске и Вилейке. Хлеб уникален не только за счет своего фиолетового оттенка. Он богат природными микроэлементами, которые положительно влияют на состояние здоровья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Социальные сети заполонили сенсационные ролики о белорусской новинке – фиолетовом хлебе. В комментариях разгорелся спор: а такой ли цвет продукта на самом деле. В этом убедилась наша съемочная группа.

Нашумевшую гастрономическую новинку производят на Солигорском хлебозаводе. Перед тем как выпекать хлеб, заготавливают зерно. Его выращивают на площадях Борисовского комбината хлебопродуктов. Весной 2025 года засеяли 20 гектаров яровой фиолетовой пшеницы. Опытные образцы семян завезли из Омской области. Урожай оказался хорошим.

Как только пшеница поступает на завод, ее тщательно промывают и заливают чистой водой. Зерно набухает и в течение 30 часов прорастает.

Дмитрий Пракапович, директор филиала «Солигорский хлебозавод» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»: Наше предприятие ежедневно выпускает свыше 20 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. С декабря выпустили хлеб с фиолетовой пшеницей. Процент содержания 67 %.

Жанна Епихова, инженер-технолог филиала «Солигорский хлебозавод» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»:

Готовый результат поступает на диспергатор – измельчитель в виде мясорубки. В результате чего потом получается вот такая подготовленная масса для дальнейшего изготовления хлеба.

Зерна пшеницы долго вымачивают, из-за чего они теряют свой насыщенный оттенок. При этом сохраняется оболочка крупиц, в которых содержатся полезные пищевые волокна и микроэлементы.